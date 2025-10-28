Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia Civil confirma 32 paraenses investigados por envolvimento com facção no Rio de Janeiro

Polícia Civil do Pará (PCP) tem colaborado com Polícia Civil do Rio de Janeiro na troca de informações

O Liberal
fonte

Governador Cláudio Castro (ao centro) durante coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle. (Rafael Wallace / Divulgação)

Ao todo 32 paraenses são investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) na Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira (28/10), no Estado do Rio de Janeiro. Os 32 investigados teriam envolvimento e seriam lideranças de uma facção criminosa originária daquela região. A Polícia Civil do Pará confirmou a colaboração com a troca de informações sobre os investigados.

A Polícia Civil do Pará declarou por meio de nota que "participou da operação por meio de troca de informações com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao todo, 32 investigados paraenses, localizados na cidade do Rio de Janeiro, foram alvos da operação por comandarem a criminalidade organizada no Estado do Pará à distância", diz a nota.

"Os suspeitos são apontados por envolvimento em diversos crimes, como tráfico de drogas, organização criminosa, homicídios e roubos. A PCPA mantém contato constante com a PCRJ, com a presença de policiais civis no Estado do RJ e permanente troca de informações de investigações e de inteligência", complementa a Polícia Civil do Pará.

A Operação Contenção deflagrada no Rio de Janeiro resultou até o momento em mais de 60 mortos, 81 prisões e confrontos em várias regiões da capital caricoa. A megaoperação contra a facção criminosa ocorre principalmente nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Essa já é a operação mais letal da história do Estado, segundo números confirmados pelo Palácio Guanabara. 

