Homem é preso com 80 cápsulas de cocaína no estômago no Aeroporto de Fortaleza

Um homem natural do Peru tentou embarcar com 80 cápsulas de cocaína no Aeroporto Internacional de Fortaleza, Ceará. O passageiro de 20 anos foi preso com a droga no estômago pela Polícia Federal. O destino do voo era a Índia, com escala em Paris, França.

A abordagem do peruano foi na fiscalização de rotina. Ao passar pelo aparelho de raio-x, a droga foi avistada. Após confessar o crime aos policiais, o homem foi encaminhado a um hospital para expelir as cápsulas de cocaína. O crime de tráfico internacional de drogas tem pena de até 25 anos de prisão.

A Polícia Federal continua investigando para descobrir a participação de outras pessoas na ação criminosa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)