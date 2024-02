Joias, drogas e dinheiro são apreendidos em operação ‘Carnaval Seguro’, em Santarém

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (6) a Polícia Civil deflagrou a operação ‘Carnaval Seguro’ para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, visando combater o tráfico de drogas, em Santarém, oeste do Pará. Durante a ação, oito pessoas foram presas e encaminhadas para a 16ª Seccional Urbana da cidade. Além disso, joias, dinheiro e entorpecentes encontrados nas residências dos investigados foram apreendidos.

Ao menos 15 equipes de policiais, que foram destacados da UIP Santarenzinho, UIP Nova República e Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), participaram da operação. Os agentes estiveram cumprindo os mandados em endereços nos bairros Santarenzinho, Nova República e São José Operário

Das oito pessoas presas, cinco são homens e três são mulheres. Juntamente com os presos, os policiais apresentaram dinheiro, celulares, jóias e entorpecentes apreendidos em grande maioria no bairro Santarenzinho. Em uma das casas alvo da ação, dois quilos de substância que aparentava ser maconha foram encontrados. Novas ações referentes a essa operação podem ocorre no município.