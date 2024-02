Dona de sítio em Inhangapi e mais um homem são presos por tráfico de drogas em Belém

Um casal investigado por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Federal, na tarde de quarta-feira (7), durante Operação Rocinha. A suspeita, que foi detida em um condomínio de luxo de Belém, segundo a PF, é dona de um sítio em Inhangapi, nordeste do Pará, onde estavam enterrados 230 quilos de skunk, um tipo de maconha processado em laboratório. O entorpecente em questão foi apreendido pelos agentes federais no dia 1º de dezembro do ano passado.

O homem capturado na ação policial, foi abordado na PA-391 enquanto dirigia saindo de Mosqueiro, distrito da capital. Ambos são suspeitos de participarem do esquema. Ao todo, foram cumpridos dois dos três mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal. Um alvo continua foragido, ainda de acordo com a polícia.

Além disso, a PF também cumpriu sequestros de bens e quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Belém e três em Castanhal. Entre as apreensões estão aparelhos celulares e três carros: um apreendido em Belém e dois em Castanhal. Um desses automóveis pertence à mulher presa, conforme as autoridades.

As investigações continuam para encontrar o foragido, além de investigar outros participantes, financiadores e remetentes da droga apreendida.

Apreensão da droga

A existência de droga no imóvel já era monitorada em investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da PF. No momento em que os suspeitos começaram a desenterrar o skunk e colocá-la em um veículo, foi feita a abordagem. À época, quatro pessoas fugiram para o mato e não foram encontradas.

A partir daí, a equipe policial prosseguiu, durante cerca de três horas, para desenterrar o resto do skunk, que estava em tonéis no sítio. Já à noite, a droga e o veículo apreendidos foram levados à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, para os procedimentos legais.