Homem é preso por suspeita de tráfico durante a 2ª fase da Operação Salvaguarda

A Polícia Civil de Abaetetuba, no Baixo Tocantins, colocou em prática a segunda fase da Operação "Salvaguarda", nesta terça-feira (6). A ação executou mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão de um homem identificado como Alessandro Pantoja Neri, popularmente conhecido como "Rô" e "JK". Com ele foram apreendidos um celular e um revólver calibre 38 de fabricação caseira.

VEJA MAIS

O suspeito, que estava em liberdade provisória, tem passagens na polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. A operação "Salvaguarda" investiga três homicídios que aconteceram em janeiro deste ano, no município de Abaetetuba. As vítimas são um casal que foi morto em um bar no bairro Francilândia, no dia 6, e um segurança, assassinado a tiros, no dia 7, no Ramal do Castanhal 2.

Salvaguarda

A primeira fase da operação iniciou no dia 13 de janeiro. Na ocasião, foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão domiciliar, além da prisão de dois suspeitos pelo envolvimento em tráfico de drogas.

"O objetivo da operação foi a obtenção de elementos de informação para a apuração de uma onda de homicídios ocorrida na cidade de Abaetetuba. Por meio dessa atuação, foi possível obter um celular com provas importantes para a investigação, e ainda prender em flagrante um dos investigados", informou o titular da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, Paulo Júnior.

Denúncia

A Polícia Civil continua com as investigações, qualquer informação sobre o caso pode ser repassada à delegacia, ao Ciop (190) ou ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e a localização de suspeitos para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é preciso se identificar.