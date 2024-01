Conheça quem é Isacc Newton, estudante de Abaetetuba aprovado em física e matemática na Uepa e UFPA

O estudante Isacc Newton Dias Rodrigues, 18 anos, natural de Abaetetuba, município localizado na região Nordeste do Pará, foi um dos aprovados no vestibular de 2024, nos cursos de licenciatura em física e matemática, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), e Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Barcarena e Abaetetuba, respectivamente. Quando o listão da Uepa foi divulgado, no último dia 26 de janeiro, o nome do jovem não passou despercebido pelos internautas pela semelhança com o renomado matemático e físico inglês Isaac Newton, amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na Revolução Científica.

Isacc mora com os pais, Anamor Lima Rodrigues, 43 anos, e Silvia de Nazaré Ferreira Dias, 48 anos, que são professores da rede pública de ensino, e dão aulas para turmas do ensino fundamental, em Abaetetuba. Quem teve a ideia de escolher o nome do filho foi o pai, o jovem. “Ele [pai] não é professor de física, nem amante dessa disciplina, mas digamos que possui uma certa admiração pelos grandes nomes da física”, comentou o estudante.

Isacc Newton comemorando a aprovação no vestibular ao lado do pai Anamor Lima Rodrigues (Arquivo pessoal)

Quando os pais receberam a notícia de que o filho havia sido aprovado na Uepa eles ficaram muito felizes. A mãe de começou a chorar e tratou de preparar o famoso trote de aprovação. O filho resistiu que repassem o seu cabelo, porém não conseguiu fugir das ovadas e do banho de trigo. Seus professores e amigos também ficaram contentes ao saber da conquista de Isacc e desejaram sucesso para sua nova jornada na vida acadêmica.

O calouro conta que costuma se apresentar na escola, assim como em outros lugares, apenas pelo prenome Isacc, e, devido a isso, as pessoas do seu convívio só ficam curiosas quando descobrem seu nome por completo, que, na maioria das vezes, são os professores durante a chamada de aula no colégio. “Dificilmente as pessoas sabem o meu sobrenome, então quem fica mais curioso são os professores na hora da chamada, eles demonstram uma reação de surpresa”, disse o estudante.

Isacc completou o ensino médio no ano passado, na escola São Francisco Xavier, no bairro Centro, de Abaetetuba. Ele diz que sempre adorou as disciplinas geografia, história, matemática e física, e afirma que não ficou surpreso com a aprovação no vestibular, pois sempre foi um aluno muito aplicado nos estudos, por isso, tinha bastante confiança que o resultado positivo iria surgir em 2024. Neste ano, foi a primeira vez que Isacc prestou as provas do vestibular.

A professora de redação Maria Domingas Ferreira de Sales, 53 anos, que deu aulas para o estudante, revela que o jovem é bastante tímido, porém muito aplicado nos estudos. “Respeitando as individualidades, posso dizer que Isacc Newton é um jovem de personalidade muito marcada. Veio para o nosso curso pelas ‘próprias pernas’, quando a turma já estava na metade do caminho. Inicialmente, ele aceitava com reservas as nossas orientações. Depois de algumas aulas, foi entendendo as nossas metodologias de produção textual às quais logo aderiu: passou a produzir mais e a participar das oficinas de texto que desenvolvemos, apesar do curto tempo de que dispúnhamos. Isso é claro sinal de que Isacc não ‘pisa em falso’ e seja qual for a sua escolha acadêmica, certamente vai abraçar os estudos com a mesma força que o fez chegar até aqui”, afirmou.