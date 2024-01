Gritaria após aprovação em Medicina faz vizinhos chamarem a polícia

O jovem Pedro Sacco, 17, não conteve a emoção ao ser aprovado em medicina em duas faculdades pelo Provão Paulista, com boa classificação. Ele conquistou o 2º lugar na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 4º lugar na Universidade de São Paulo (USP).

A comemoração foi tanta que quase virou até caso de polícia.

"Cheguei voando, toquei a campainha e entrei. Quando eu entrei começou a gritaria. Acho que os vizinhos acharam que eu era um agressor entrando na casa e chamaram a polícia. Daqui a pouco eu escuto a pancada no portão, achei que fosse alguém da família que tinha ficado sabendo e tava chegando para comemorar com a gente, mas aí eu olho para fora e tinham dois PMs", contou Joaquim Sacco, pai de Pedro.

Obarulho e gritaria era apenas a comemoração da família pela aprovação de Pedro, que acertou todas as questões de matemática. O jovem chegou a estudar seis horas por dia na férias, por isso todos estavam contentes com as vagas conquistadas por ele.

Pedro afirma que se dedicou bastante a matéria ao longo do ano e que a matemática foi a "chave" para a garantia da colocação.