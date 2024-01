Mulheres são a maioria dos aprovados para a UFPA

As mulheres foram a maioria dos aprovados no Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Dos 6.752 aprovados , 3.684 são mulheres, ou seja, 54.56%. Além disso, as mulheres também foram a maioria dos inscritos (62.71%).

Conforme dados divulgados pela instituição de ensino neste sábado (27), foram 38.817 mulheres inscritas.

Ao todo, o vestibular de 2024 da UFPA recebeu 64.981 inscrições. Destas, 61.902 foram homologadas. A oferta, para este processo seletivo, foi de 7.644 vagas, 264 a mais que em 2023, abrangendo 182 cursos em 12 campi e 22 municípios.

Para Emmanuel Tourinho, reitor da UFPA, “este dado é um indicador a mais dessa maior participação da mulher em todos os espaços da sociedade, na conquista de direitos e na promoção da equidade de gênero”.

“A Universidade Federal do Pará tem estado empenhada neste processo de promoção da equidade de gênero e ficamos muito felizes com esse indicador”, afirmou Tourinho à Redação Integrada de O Liberal.

Emmanuel Tourinho, reitor da UFPA, comemorou a ampla participação e aprovação das mulheres. (Cláudio Pinheiro / O LIBERAL)

Além disso, Tourinho também destacou que o primeiro lugar deste ano foi conquistado por uma mulher: Mariana Gonçalves Ribeiro, de 18 anos. “Queremos recebê-la muito bem na universidade. Espero que ela se sinta bem acolhida na nossa instituição e tenha uma bela trajetória acadêmica com muitas conquistas pessoais e profissionais”.

Mariana, que ocupa o primeiro lugar no ranking geral do Listão da UFPA, foi aprovada no curso de Engenharia da Computação. Na última sexta-feira (26), ela também alcançou a primeira colocação geral no listão de aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2024) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), onde concorreu para Biomedicina.