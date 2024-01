Listão UFPA 2024: caloura de Belém comemora aprovação no vestibular no dia do aniversário

Este sábado (27), em Belém, é um dia de muita festa para muitos paraenses com o resultado do listão dos aprovados da Universidade Federal do Pará. Mas, para Rayanne Ferreira, moradora do bairro da Terra Firme, esse dia 27 de janeiro é de comemoração dupla. Ela faz a festa não apenas pela sua aprovação no curso de Matemática, como também pelo seu aniversário de 23 anos.

Rayanne contou que, no meio do processo de preparação, enfrentou diversas dificuldades, o que levou a estudante a abandonar o cursinho preparatório e seguir os estudos por conta própria. "Na prova eu estava nervosa, mas fiz e dei tudo de mim. E a aprovação veio”, disse.

A caloura de matemática falou também sobre a emoção e a reação ao ouvir o nome na rádio durante a divulgação do listão e saber da aprovação. “Quando ouvi meu nome na lista, fiquei muito feliz, tremi, chorei de felicidade mesmo”, disse Rayanne.

Esta não foi a primeira vez que a caloura de matemática tentou o vestibular. “Essa é a segunda ou terceira vez que tento. Na prova eu estava nervosa, mas fiz e dei tudo de mim”, relatou.

Rayanne destaca a importância do apoio da família neste processo e fez agradecimentos especiais às tias e à avó. Sua tia, Jaqueline Lopes, falou sobre a imensa alegria de ter a sobrinha aprovada, reconhecendo as dificuldades enfrentadas por Rayanne.

"Porque foi muita dificuldade, eu reconheço. Estou com o coração na mão. Estou me tremendo de tanta felicidade aqui. Estou muito, muito, muito feliz por ela", diz Jaqueline, tia da caloura.

Rayanne é a primeira da família a ingressar na UFPA, e fala com orgulho sobre o novo capítulo da sua vida. “Agora é uma nova etapa na minha vida, e acredito que vai me ajudar muito, tanto no meu futuro quanto na minha família também", concluiu.