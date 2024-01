Listão UFPA 2024: veja quem são os 10 primeiros colocados no vestibular deste ano

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, na manhã deste sábado (27), o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2024 (PS UFPA 2024). Os dez primeiros colocados entre os 6.752 candidatos aprovados foram revelados durante entrevista coletiva. Com um total de 61.902 inscritos homologados, o PS 2024 ofertou 7.644 vagas em 182 ofertas de cursos, distribuídas em 12 campi da UFPA. Confira:

Confira os dez primeiros colocados:

1º - MARIANA GONCALVES RIBEIRO - Engenharia da Computação/Belém

2º - ARTHUR SANCHES SALES - Medicina/Belém

3º - HENRIQUE KLOSOUSKI SANTOS DROSDOSKI - Medicina/Altamira

4º - HENRIQUE KENJI SASAMOTO - Engenharia da Computação/Castanhal

5º - DANIEL MESSIAS VASCONCELLOS - Medicina/Belém

6º - JOAS DE SOUZA PIMENTEL - Engenharia da Computação/Belém

7º - BERNARD VIDAL ARNAUD - Medicina/Belém

8º - ARTUR ROCHA ROSA - Medicina/Belém

9º - LEANDRO CORREIA CASTANHO - Medicina/Belém

10º - PEDRO JUN BANDO - Medicina/Belém