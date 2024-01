Listão UFPA 2024: confira os nomes dos aprovados no vestibular deste ano

Após muita expectativa e aflição de candidatos e familiares, foi divulgado, na manhã deste sábado (27), o listão do Processo Seletivo UFPA 2024, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Ao todo, foram 61.902 inscrições homologadas, que concorreram às 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). VEJA O NOME DOS APROVADOS NO VESTIBULAR DA UFPA 2024.

A tradição de jogar ovo e trigo na cabeça dos calouros é um momento esperado com muita comoção em massa. A divulgação foi feita pontualmente às 10h, por meio do site listao.ufpa.br. A universidade não colou o listão na parede do campus Guamá, em Belém, mas um grupo de estudantes tomou essa iniciativa para garantir a tradição.

Confira os principais registros do anúncio do listão:

1. Reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho, chega ao Centro de Eventos Benedito Nunes para a coletiva do listão:

2. Anúncio dos 10 primeiros colocados:

3. Abertura do malote com o listão:

4. Estudantes da UFPA, que também integram a União da Juventude Socialista, tiveram a iniciativa de imprimir e colar o listão no campus Guamá:

Coletiva

Antes da divulgação do listão, o reitor Emmanuel Zagury Tourinho, acompanhado dos representantes da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), do Centro de Processos Seletivos (CEPS), do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) e da Procuradoria da UFPA, participou e uma entrevista coletiva sobre o PS 2024, a ser realizada na Sala de Imprensa do Centro de Eventos Benedito Nunes, às 9h30.

Acesso às notas

Após a disponibilização do listão, também foi liberado o acesso às notas e à classificação individual dos candidatos não classificados para acompanhamento na área de inscrição. Essa informação poderá ser acessada por meio de login na área de inscrição do candidato.

Habilitação

Ainda no sábado, a partir das 13h, o Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) vai disponibilizar o edital de habilitação ao vínculo institucional com a convocação dos calouros para o preenchimento do Cadastro Online de Calouros(COC) e apresentação de documentos obrigatórios. Todos os calouros devem estar atentos aos prazos dispostos no edital para não perderem a vaga para a qual foram classificados.

Transmissão pela Rádio Liberal

Tradição de todos os anos, a Rádio Liberal FM estará presente, mais um ano, transmitindo os nomes dos calouros da UFPA neste sábado. A cobertura é em tempo real diretamente do estúdio da rádio, a partir das 10h, na Rádio Liberal FM, no portal OLiberal.com e pelo perfil de O Liberal no YouTube. O público também poderá acompanhar por meio das redes sociais do Grupo Liberal e do aplicativo Liberal Rádios. A transmissão ficará por conta dos locutores Markinho Pinheiro, Caco Barros e Alcyr Cruz.