Reoferta de vagas da UFPA inicia nesta segunda-feira (29)

A Universidade Federal do Pará (UFPA) deverá reofertar 892 vagas remanescentes do Processo Seletivo 2024 (PS 2024). Destas, 329 são referentes ao Campus de Belém. As outras 563 serão distribuídas entre os demais Campi da universidade. Além disso, 126 vagas são adicionais destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

A divulgação das vagas disponíveis para a reoferta está prevista para esta segunda-feira (29), às 10h, conforme cronograma divulgado. No mesmo dia, às 16h, ocorrerá a abertura do sistema de adesão às vagas. Os candidatos interessados terão até às 16h de quinta-feira, 1º de fevereiro, para aderirem à reoferta.

Com base no sistema adotado em 2023, podem concorrer a essas vagas apenas os candidatos aprovados e não classificados nas chamadas do PS 2024 e que queiram optar por outro curso que não o inicialmente escolhido. No caso de classificação em novo curso, não há possibilidade de repescagem.

Aquele estudante que optar por aderir à reoferta e for aprovado, deixará a lista de espera da repescagem do curso escolhido inicialmente. Já os candidatos que não foram classificados retornam, automaticamente, para a lista de espera do PS 2024 para possíveis repescagens.