Matrícula UFPA 2024: saiba como fazer a sua habilitação para ingressar na Universidade

A partir das 13h deste sábado (27), a Universidade Federal do Pará (UFPA) fará a publicação do edital de habilitação ao vínculo institucional para consulta das(os) calouras(os) para o preenchimento do Cadastro Online de Calouros(COC).

A orientação da UFPA é de que os (as) estudantes façam a leitura completa do edital com atenção, pois os períodos para o preenchimento de dados e entrega da documentação serão breves. Clique aqui e veja o listão completo dos aprovados na UFPA.

Ainda segundo a instituição, somente após a conclusão do processo de habilitação ao vínculo institucional é que as(os) calouras(os) de 2024 estarão aptas(os) a realizar a matrícula em seus respectivos cursos. O início das aulas dos(as) habilitados(as) ocorrerá conforme o calendário acadêmico da UFPA, disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA (Proeg).

Outras oportunidades

Após a habilitação dos(as) convocados(as) nesta primeira chamada, ainda haverá a possibilidade de serem realizadas repescagens de vagas sem estudantes habilitados(as) e reofertas de vagas não preenchidas.

A primeira reoferta de vagas já está programada. Segundo a instituição, o Centro de Processos Seletivos (Ceps) fará a divulgação das vagas na próxima segunda-feira (29), às 10h. No mesmo dia, às 16h, será liberado o sistema para os interessados aderirem à reoferta. Este sistema ficará aberto por 72 horas.

O estudante que optar por aderir à reoferta e for aprovado(a), deixará a lista de espera da repescagem do curso escolhido inicialmente. Já os(as) candidatos(as) que não foram classificados(as) retornam, automaticamente, para a lista de espera do PS 2024 para possíveis repescagens.

Tanto a reoferta quanto as repescagens têm o objetivo de otimizar a ocupação da totalidade das vagas ofertadas pela UFPA para que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior.