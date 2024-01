Jovem, que vende batata frita, com avó em praça de Salinas passa na UFPA no dia do aniversário

Jovem que ajuda avó a vender batata frita em Salinas é mais uma das histórias de superação de hoje com o listão de aprovados na Universidade Federal do Pará (UFPA). Maria Eduarda da Cunha Souza, de 19 anos, que estudou sozinha em casa, cursará a partir deste ano Engenharia de Petróleo, no polo de Salinópolis da UFPA.

"Eu trabalho com minha avó há uns três anos. Nós trabalhamos tudo em família. A minha avó com uma tia minha a Bene, na praça aqui de Salinas", revela. Ela foi mais um dos jovens que comemorou muito com a família o resultado.

Essa é a segunda vez que que a jovem tentava passar em uma universidade pública. "A primeira vez foi em 2022, mas eu não tive o resultado que esperava. No ano de 2023, eu tentei de novo. Eu também não estava que iria passar, por conta da minha nota de corte, mas acabou qeu tive uma grande surpresa", disse a jovem que é moradora de Salinas.

Maria Eduarda se preparou em casa. "Quando fui tentar fazer um curso não tinha mais vagas. Então, decidi fazer a preparação em casa mesmo, porque já tinha uma base de como era", conta a jovem tentou Enfermagem e Engenharia de Petróleo, onde acabou aprovada.

"Eu fiquei bastante surpresa quando tive a notícia. Eu não tinha expectativa nenhuma que eu iria passar na UFPA. Teve o listão da UEPA. Acabou que não passei, tive uma pequena frustração por isso. E achei também que não iria passar na UFPA. Quando soube da notícia fiquei extremamente em choque. Eu estava indo para um compromisso para a faculdade da minha mãe. Ficamos sabendo por uma amiga dela, que ligou e mandou foto e receber essa notícia no dia do aniversário", revela.