Estudante de curso da Usina da Paz do Icuí é aprovado duas vezes em Medicina

O jovem Davi dos Santos Ferreira, de 19 anos, foi aprovado hoje (27), pela segunda vez em um curso de Medicina. Após passar nesta sexta-feira (26), na Universidade do Estado do Pará, o jovem morador do Icuí, de Ananindeua, teve o nome no listão da Universidade Federal do Pará (UFPA). Davi fez curso de redação da Usina da Paz do Icuí.

No dia anterior, Davi já havia explicitado a emoção de ser aprovado em um dos cursos difíceis. “Foi uma sensação incrível, eu chorei muito junto com a minha mãe. Foi inexplicável, um dos momentos de maior êxtase na minha vida. Só gratidão a Deus”, contou o estudante que sempre sonhou com a aprovação.

A mãe de Davi, dona Regina Ferreira, não conteve as lágrimas ao falar do orgulho que tem do filho. “Não tenho palavras para descrever o sentimento. Gratidão a Deus, à minha família e à professora de redação. Medicina é um curso muito difícil e está aí o meu filho, um exemplo para mim. Eu vi a dedicação dele e, mesmo trabalhando, estudou de manhã e à noite e está aí o resultado”, contou a dona de casa.

A professora de redação da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), Evileny Gonçalves, ressaltou que o jovem está colhendo os frutos da sua dedicação e esforço. “O Davi foi meu aluno durante dois anos e hoje ele está conquistando esse sonho de passar em Medicina. Um aluno exemplar, extremamente dedicado, humilde, sempre atento às atividades e hoje está colhendo esse fruto maravilhoso. A sensação é de dever cumprido, gratidão e é uma emoção enorme ver que um aluno pode ascender socialmente e dar mais oportunidade à família através da educação. É difícil ter palavras para esse momento. Torço sempre pelo sucesso dele agora na universidade e depois no mercado de trabalho”, contou.

Serviço: O projeto Pré-Enem, do Governo do Pará, é integrado ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e executado pela Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O curso está disponível em todas as Usinas da Paz. Em breve serão abertas novas inscrições. As informações estarão disponíveis nas redes sociais das Usinas da Paz (@usinasdapaz).