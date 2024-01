'Rorro' é morto a tiros dentro de casa em Abaetetuba

Robenildo da Silva Pantoja, conhecido pelo apelido de “Rorro”, foi morto a tiros dentro de casa, na manhã desta segunda-feira (15), em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Testemunhas relataram à polícia que um homem, ainda não identificado, arrombou o portão do imóvel, que fica na travessa Tiradentes, bairro Algodoal, e cometeu o crime. O suspeito segue procurado pelas autoridades.

VEJA MAIS

Por volta das 11h30, moradores avisaram uma guarnição do 31º Batalhão de Polícia Militar (31º BPM) sobre o homicídio. Os militares se deslocaram até a cena do crime e encontraram “Rorro” morto.

Nas redes sociais, um vídeo foi compartilhado e mostra a movimentação da PM e de curiosos. “Muita gente aqui. Dois carros da polícia. O rapaz era mais conhecido como “Rorro”. Morto com três tiros na cabeça”, diz o cinegrafista amador.

A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo ao Instituto Médico Legal. Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou​ que “equipes da delegacia de Abaetetuba trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime”. “Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”, declarou a PC.