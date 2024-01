Jovem se prostitui ao lado de sobrinho de 4 anos em troca de cocaína e é presa em Roraima

Uma jovem de 19 anos foi presa nesta quinta-feira (18) por tráfico de drogas após esconder cocaína em vários lugares do apartamento em que mora, inclusive em uma cuscuzeira, no município de Mucajaí, em Roraima. Antes da abordagem da Polícia Militar (PM), a suspeita havia se prostituído ao lado do sobrinho de 4 anos, que estava dormindo, em troca de cocaína.

Segundo a PM, as agentes ainda encontraram um homem de 24 anos em um local "suspeito", que jogou uma "trouxa" de cocaína no chão ao perceber a presença dos policiais. O jovem confessou que havia comprado a droga com a suspeita, conhecida na região por ser traficante. As informações são do g1.

O jovem também disse que comprou a droga após a mulher ter realizado o programa sexual ao lado do sobrinho. Ele não soube responder o valor do programa associado à droga.

Os agentes foram até o apartamento dela, que se recusou a abrir inicialmente. A PM informou que, na tentativa de esconder, ela jogou drogas no ralo da pia do banheiro e abriu a porta somente após a intervenção policial.

No local foram encontradas outras drogas, incluindo uma em uma trouxa dentro de chaleira de café e em uma cuscuzeira. Além do sobrinho, o filho da jovem, um bebê de 11 meses, estava no local. As crianças presentes foram levadas e entregues ao Conselho Tutelar. O caso foi registrado na Delegacia de Mucajaí, que deve tomar as medidas cabíveis.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)