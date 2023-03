Mulher é presa com cocaína escondida no gesso da perna

Uma mulher foi presa, na terça-feira (28), com 3 quilos de cocaína escondidos no gesso da perna. Ela tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Brasília para São Luís, no Maranhão.

A Polícia Federal informou que os policiais desconfiaram da atitude da passageira e pediram para revistá-la. Na sequência, eles encontraram a droga com a mulher.

Ela foi levada para a Superintendência da Polícia Federal e deve responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)