Veja foto da mansão luxuosa de Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, que será demolida

A mansão luxuosa de Edemar Cid Ferreira, ex-dono do Banco Santos, será demolida em São Paulo. No terreno de 12 mil m², localizado no bairro Murumbi, na zona sul da capital paulista, será construído um conjunto de prédios residenciais de alto padrão.

A residência foi construída entre 2000 e 2004, com um custo de R$ 120 milhões. Possui quadras esportivas, duas piscinas (uma coberta e outra ao ar livre), uma adega para 5.000 garrafas de vinho, duas bibliotecas e uma coleção de obras de arte. A conclusão da propriedade coincidiu com a falência do Banco Santos, decretada pelo Banco Central.

Conforme os bens da instituição financeira e de seu proprietário foram confiscados para cumprir as obrigações de aproximadamente R$ 3 bilhões com o órgão regulador, a mansão também se tornou alvo do sistema judiciário. Em 2011, o ex-banqueiro, que chegou a ser preso, foi obrigado a deixar o imóvel.

Em 2020, a casa foi leiloada por R$ 27,5 milhões. O valor foi alcançado após 16 lances em um evento promovido pela D1 Lance Leilões, começando em R$ 10 milhões. Esse montante corresponde a cerca de um terço da última avaliação realizada por um perito, que estimou o valor da propriedade em R$ 78 milhões.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).