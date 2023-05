Mansão em Malibu de Beyoncé e Jay-Z é 16 vezes mais cara que cobertura luxuosa no Brasil; fotos

Um dos casais mais poderosos da indústria musical, Beyoncé e Jay-Z, fizeram uma das maiores transações financeiras no setor imobiliário da história dos Estados Unidos ao adquirirem uma mansão em Malibu (Califórnia) no valor de US$ 200 milhões, o que corresponde a R$ 993 milhões. A mansão foi comprada à vista. A obra é de Tadao Ando, vencedor do prêmio Pritzker, em 1995, um dos maiores reconhecimentos da arquitetura.

O valor investido pelo casal é 16 vezes maior do que o valor da cobertura do país, na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, no Brasil que custa R$ 59 milhões.

Antes de ser propriedade de Beyoncé e Jay-Z , a cobertura foi construída e pertencia a Bill e Maria Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Com 3.700 metros quadrados, levou 15 anos para ser construída e ficar pronta. Ela foi criada também para ser uma galeria particular do antigo casal. Beyoncé e o marido têm investido em obras de arte, entre obras dos artistas: Damien Hirst, Andy Warhol, Richard Prince, David Hammons e Jean-Michel Basquiet.

Jay-Z tem uma fortuna de aproximadamente US$ 2,5 bilhões (R$ 12,4 bilhões) e Beyoncé de US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões), de acordo com a Revista Forbes. As estimativas é que com a World Reinassance Tour Beyoncé arrecade mais de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões).