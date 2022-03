Paulo Henrique Ganso muda com a família para mansão de luxo; veja as fotos

Paulo Henrique Ganso, que é paraense natural de Ananindeua, acaba de se mudar para sua nova mansão, onde irá viver com a família, em um condomínio de luxo de São Paulo. A casa luxuosa possui 730 m² e foi toda decorada com elementos em madeira e pedras, além de possuir outros destaques, como uma escadaria, lareira e espaços amplos.

No local, ele irá viver com a esposa, Giovanna Costi, e os três filhos, Henrico, Maria Victoria e Stella. Após viver alguns anos na Espanha e na França, a família pediu para desfrutar de um ambiente confortável e amplo. “Tínhamos a construção há tempos, mas ela não estava com a nossa cara”, diz Giovanna.

A mansão de Ganso possui diversos espaços, como: piscina, sauna, sala de jantar, sala de TV, espaço gourmet, duas lareiras, suíte máster, escadaria, etc.

Veja mais espaços da mansão de Paulo Henrique Ganso:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)