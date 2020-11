Rodrigo Faro posa na luxuosa piscina de casa: 'Não limite seus sonhos'

Rodrigo Faro exibiu mais um ambiente luxuoso de sua mansão. O apresentador posou em sua enorme piscina, que parece uma praia particular. A área de lazer da casa possui uma cascata nada básica, coqueiros e um vidro panorâmico dentro d'água, com vista para o restante da casa. "Não coloque limite em seus sonhos, coloque fé e olhe para cima porque é de lá que vem sua força!", escreveu ele na legenda.

Além da piscina, outros detalhes da casa chamam a atenção dos internautas, como a porta gigantesca que apareceu no fundo de uma foto publicada por Rodrigo.

O apresentador mora com a esposa, Vera Viel, e as filhas Helena, Maria e Clara. No Instagram, ele compartilha os momentos em família com seus fãs. Ontem (17) ele impressionou os seguidores ao publicar um vídeo dançando com a filha. "Mais uma pra vocês...Ensinando com Maria Viel alguns passos do Michael ...Como eu amo dançar com minhas filhas!", escreveu.