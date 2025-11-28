Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: homens armados invadem bar durante transmissão de campeonato de sinuca

Assalto ao vivo foi registrado durante partida de bilhar em SP que valia R$ 4 mil

Hannah Franco
fonte

Assalto ao vivo em bar do Grajaú durante campeonato de sinuca (Reprodução/YouTube)

Um desafio de sinuca transmitido ao vivo no YouTube terminou em pânico após um assalto em um bar no Parque Cocaia, no distrito do Grajaú, em São Paulo. A live, exibida pelo canal Bola Cantada e acompanhada por cerca de mil pessoas, valia um prêmio de R$ 4 mil.

Durante a transmissão, é possível ver o momento em que quatro homens encapuzados entram no estabelecimento apontando armas. Um deles ordena que todos levantem as mãos, enquanto o grupo passa a render jogadores e clientes que assistiam à partida.

A gravação mostra ainda o instante em que um dos criminosos derruba o celular que fazia a transmissão. A imagem fica totalmente escura, mas o áudio registra as ameaças dos assaltantes: “Deita no chão”, “Onde o dinheiro?”, “Cadê o dinheiro?” e “Se eu achar dinheiro no bolso, vai morrer”.

Segundo relatos, o evento reunia competidores de diferentes bairros da região e tinha como atração principal o prêmio em dinheiro. A invasão surpreendeu os presentes, que foram obrigados a entregar pertences e deitar no chão durante a ação.

Após o ocorrido, um dos participantes pega o aparelho que transmitia a live e tranquiliza os internautas. "Graças a Deus tá todo mundo bem. Acontece pessoal. Aqui é embaçado", diz.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que houve registro de roubo contra um homem de 57 anos que estava na frente do comércio. O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica, e a área dos fatos será investigada pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias).

Confira a live completa:

