VÍDEO: homens armados invadem bar durante transmissão de campeonato de sinuca

Um desafio de sinuca transmitido ao vivo no YouTube terminou em pânico após um assalto em um bar no Parque Cocaia, no distrito do Grajaú, em São Paulo. A live, exibida pelo canal Bola Cantada e acompanhada por cerca de mil pessoas, valia um prêmio de R$ 4 mil.

Durante a transmissão, é possível ver o momento em que quatro homens encapuzados entram no estabelecimento apontando armas. Um deles ordena que todos levantem as mãos, enquanto o grupo passa a render jogadores e clientes que assistiam à partida.

A gravação mostra ainda o instante em que um dos criminosos derruba o celular que fazia a transmissão. A imagem fica totalmente escura, mas o áudio registra as ameaças dos assaltantes: “Deita no chão”, “Onde o dinheiro?”, “Cadê o dinheiro?” e “Se eu achar dinheiro no bolso, vai morrer”.

Segundo relatos, o evento reunia competidores de diferentes bairros da região e tinha como atração principal o prêmio em dinheiro. A invasão surpreendeu os presentes, que foram obrigados a entregar pertences e deitar no chão durante a ação.

Após o ocorrido, um dos participantes pega o aparelho que transmitia a live e tranquiliza os internautas. "Graças a Deus tá todo mundo bem. Acontece pessoal. Aqui é embaçado", diz.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que houve registro de roubo contra um homem de 57 anos que estava na frente do comércio. O caso foi registrado pela Delegacia Eletrônica, e a área dos fatos será investigada pelo 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias).

Confira a live completa: