Finanças pessoais: como organizar o orçamento e sair das dívidas

Planejamento financeiro e negociação são estratégias essenciais para retomar o controle do orçamento

O Liberal
fonte

Entenda como organizar o orçamento e sair das dívidas (Reprodução)

Com o aumento do custo de vida e as despesas típicas do início do ano, muitos brasileiros enfrentam dificuldades para equilibrar as contas. Especialista aponta que a chave para sair do vermelho está no planejamento e na mudança de hábitos financeiros. 

Segundo o contador Ademar Mota, docente da Wyden, organizar as finanças é um passo acessível a qualquer pessoa, independentemente da renda. “Planejar não é privilégio de quem ganha muito. É uma ferramenta para definir prioridades e alcançar objetivos de curto e longo prazo”, afirma. 

O que fazer?

O primeiro passo é mapear a realidade financeira: listar receitas, despesas e dívidas. A partir daí, estabelecer metas claras, como quitar débitos, criar uma reserva de emergência ou investir em educação. “Existem aplicativos gratuitos que ajudam a controlar gastos e visualizar o fluxo de caixa, tornando o processo mais simples”, explica Mota. 

Para quem está endividado, a negociação é fundamental. “Evite adiar o problema. Procure os credores, negocie juros e prazos. O diálogo é a melhor alternativa para sair do vermelho de forma sustentável”, orienta. 

Além do controle imediato, a educação financeira deve ser encarada como investimento em qualidade de vida. “Compreender o valor do dinheiro e planejar seu uso reduz o estresse, aumenta a autonomia e abre espaço para realizar sonhos. É um aprendizado contínuo e recompensador”, conclui o especialista.

