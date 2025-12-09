Capa Jornal Amazônia
Mãe de influenciadora é morta, tem rosto desfigurado e olhos perfurados pelo ex-companheiro

A investigação continua em andamento para esclarecer todos os fatos.

Crime brutal em Manaus: Isabel Cristina Lopes Simplício, mãe da influenciadora amazonense Isabelly Aurora, foi encontrada morta nesta terça (9) (Imagem: Reprodução/ Instagram)

Isabel Cristina Lopes Simplício, mãe da influenciadora amazonense Isabelly Aurora, foi encontrada morta nesta terça-feira (9) em um sítio no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Manaus. O corpo da vítima apresentava sinais de espancamento, enforcamento e ferimentos, possivelmente, a faca.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso. Para as autoridades, José Brito, atual companheiro da vítima, é o principal suspeito do crime. O delegado Eduardo Gomes afirmou que Isabel apresentava diversos ferimentos.

A polícia trata o caso como feminicídio, crime que envolve violência de gênero. O relacionamento entre a vítima e o suspeito havia começado há menos de um ano. Não há indícios de participação de terceiros na ação, segundo a polícia.

Detalhes da investigação da morte

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirmou que apenas o casal estava na residência no momento do crime. A família de Isabel Cristina tomou conhecimento do ocorrido após receber uma mensagem enviada pelo suspeito, José Brito, logo após a agressão.

O delegado George Gomes detalhou a violência sofrida pela vítima: “Ele enforcou, espancou, vários espancamentos na cabeça e depois enforcamento. (...) Tem perfuração nos olhos, com uma faca, possivelmente. Muito [agressão] no rosto, muito danificado em razão, possivelmente, de socos, murros”, o que deixou a vítima com o rosto desfigurado.

Buscas pelo suspeito

José Brito encontra-se foragido desde a descoberta do crime. Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estão realizando buscas intensas para localizá-lo e proceder com a prisão.

A influenciadora Isabelly Aurora divulgou um comunicado nas redes sociais, afirmando que a prioridade de sua família é o luto. "Diante das circunstâncias e das especulações que cercam o ocorrido, informamos que todas as questões estão sendo tratadas diretamente com as autoridades competentes", escreveu a filha da vítima.

Repercussão e a vida de "Bebel" nas redes sociais

Isabel Cristina Lopes Simplício, conhecida como “Bebel”, acumulava mais de 27 mil seguidores em suas redes sociais. Ela compartilhava aspectos de sua rotina com os filhos e a vida no sítio, incluindo práticas de pesca.

Bebel e a filha, Isabelly Aurora, que reúne mais de 387 mil seguidores, também produziam conteúdos de humor. Seus vídeos frequentemente viralizavam na internet, mostrando a forte presença digital da família.

