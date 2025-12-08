Corpo de farmacêutica morta pelo ex-marido na frente da filha é velado na Grande SP

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O corpo da Farmacêutica Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, morta a golpes de faca pelo ex-marido, é velado nesta segunda-feira, 8, em Santo André, na Grande São Paulo. O autor do crime, o mecânico Christian Antunes dos Santos, também de 38, foi preso em flagrante.

A cerimônia de despedida ocorre no Cemitério Curuçá que fica na Rua Coreia, sem número, no Parque das Nações, no município do ABC paulista.

Daniela era farmacêutica clínica havia 15 anos, técnica em farmácia e pós-graduada em Farmácia Clínica, Saúde da Família e Farmácia Estética, na ITA Educacional.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou Daniele caída no chão nua e com facadas por todo o corpo. Santos estava ao lado dela, também nu, e, segundo a polícia, confessou o crime. A mulher chegou a ser socorrida pelo Samu a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O casal tinha dois filhos, um de 18 anos e uma de 11. A mais nova presenciou o crime. Ela descreveu aos policiais militares que atenderam a ocorrência que seu pai esfaqueou sua mãe. Segundo familiares, Daniele já havia sido vítima de violência doméstica em outubro. Eles foram casados por mais de quinze anos.

O caso ocorreu por volta das 8h15 de domingo, 7, na residência da família, na Rua Dias da Silva, no bairro Jardim do Estádio. Um vizinho chamou a polícia após ver a filha do casal com manchas de sangue em sua roupa. A jovem, segundo o vizinho, gritava por socorro.

A faca usada no crime foi apreendida. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio no 6.º Distrito Policial do município. Santos permanece preso. Em depoimento à polícia, ele ficou em silêncio.

O Conselho Federal de Farmácia lamentou o caso. "No dia em que o Brasil testemunhou uma onda de protestos contra o feminicídio em diversas cidades e apenas um dia após o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, noticiamos mais uma vítima dessa violência inaceitável. O conselho manifesta profundo pesar e repúdio ao assassinato", diz nota publicada nas redes sociais da entidade.

O que diz o governo de São Paulo

A Secretaria Estadual da Segurança Pública destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade do Governo de São Paulo.

De acordo com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária de São Paulo, atualmente há 16.875 presos por crimes contra a dignidade sexual e 7.555 presos por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, lesão corporal e ameaça - sendo 7.410 homens.

Entre as ações em andamento, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) destaca a cabine lilás, que oferece acolhimento especializado às vítimas, com orientação sobre medidas protetivas e acionamento de viaturas quando necessário. O programa já realizou cerca de 15 mil atendimentos. O serviço, criado no Centro de Operações da Polícia Militar, foi ampliado para a capital, Grande São Paulo e diversas regiões do interior.