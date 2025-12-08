Homem é baleado e preso suspeito de tentar invadir hospital para matar mulher
A mulher já havia sido ferida com golpes de faca pelo suspeito e que ela tinha sido encaminhada ao hospital municipal
Um homem foi preso na manhã do último domingo, 7, suspeito de tentar invadir um hospital para matar uma mulher, que já tinha sido ferida por ele. O caso aconteceu na cidade de Uruburetama, no Ceará (a cerca de 120 quilômetros de Fortaleza). O homem não foi identificado, por isso não foi possível localizar sua defesa.
Conforme a Polícia Militar do Estado (PMCE), equipes do 11º Batalhão atenderam a uma ocorrência de tentativa de feminicídio no centro do município.
A ação teve início após a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) relatar que uma mulher havia sido ferida com golpes de faca pelo suspeito e que ela tinha sido encaminhada ao hospital municipal.
A PMCE informou ainda que, durante o atendimento da ocorrência, testemunhas relataram aos agentes que o homem se deslocava armado com duas facas em direção ao hospital, supostamente com o objetivo de consumar o crime.
As equipes policiais, então, localizaram o homem em frente à unidade de saúde e deram voz de parada. De acordo com a polícia, a ordem não foi obedecida e o suspeito avançou contra os agentes, que dispararam na direção das pernas dele.
Na sequência, o suspeito foi contido e recebeu atendimento médico. "As armas utilizadas na ação criminosa foram apreendidas e apresentadas na Delegacia Regional de Itapipoca, onde o inquérito foi instaurado para apuração dos fatos", informou a PM do Ceará.
