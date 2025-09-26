STJ concede liminar e revoga prisão preventiva do rapper Oruam

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, teve a prisão preventiva revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta sexta-feira (26/7). O cantor estava preso desde o dia 22 de julho, no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

A decisão do STJ é provisória e foi concedida por meio de uma liminar, que libera o artista até o julgamento final do recurso apresentado pela defesa. Oruam deverá cumprir medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Apesar da decisão, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio informou que ainda não havia sido notificada oficialmente, e por isso o cantor seguia preso.

Prisão e indiciamento

Oruam foi indiciado por sete crimes, entre eles: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, ameaça, dano ao patrimônio e lesão corporal. A prisão ocorreu após uma ação da polícia na casa do artista, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o cantor teria tentado impedir a apreensão de um adolescente de 17 anos, procurado por envolvimento com o tráfico e roubos de veículos. Durante a abordagem, houve confronto, e pedras teriam sido lançadas contra os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O menor conseguiu fugir com ajuda de amigos, entre eles Oruam, de acordo com a polícia.

Oruam é filho de Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, preso por homicídio, tráfico e formação de quadrilha. Ele é apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. O rapper também possui tatuagens em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes.