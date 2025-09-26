Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

STJ concede liminar e revoga prisão preventiva do rapper Oruam

Cantor foi preso após confronto com a polícia no Rio; ele é acusado de sete crimes

Hannah Franco
fonte

Ao saber que teve sua apresentação cancelada, o rapper foi para as redes sociais pedir que seus seguidores atacassem a página do evento (Reprodução/ Redes sociais)

O rapper Oruam, nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, teve a prisão preventiva revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta sexta-feira (26/7). O cantor estava preso desde o dia 22 de julho, no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro.

A decisão do STJ é provisória e foi concedida por meio de uma liminar, que libera o artista até o julgamento final do recurso apresentado pela defesa. Oruam deverá cumprir medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal.

VEJA MAIS

image Rapper Oruam vira réu por tentativa de homicídio contra policiais civis

image Oruam é transferido de cela em Bangu 3; saiba como é prisão

Apesar da decisão, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) do Rio informou que ainda não havia sido notificada oficialmente, e por isso o cantor seguia preso.

Prisão e indiciamento

Oruam foi indiciado por sete crimes, entre eles: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, ameaça, dano ao patrimônio e lesão corporal. A prisão ocorreu após uma ação da polícia na casa do artista, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o cantor teria tentado impedir a apreensão de um adolescente de 17 anos, procurado por envolvimento com o tráfico e roubos de veículos. Durante a abordagem, houve confronto, e pedras teriam sido lançadas contra os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O menor conseguiu fugir com ajuda de amigos, entre eles Oruam, de acordo com a polícia.

Oruam é filho de Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, preso por homicídio, tráfico e formação de quadrilha. Ele é apontado pelo Ministério Público como um dos chefes do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. O rapper também possui tatuagens em homenagem ao pai e ao traficante Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oruam

bangu
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAZ A BOQUINHA DO ANIMAL

Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

Line-up reúne outros artistas do Norte como Leona Vigantiva, Gaby Amarantos e o Sonoro Paraense

26.09.25 21h48

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

MAIS LIDAS EM CULTURA

Celebridades

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Filho da artista nega boatos de suicídio e diz que a queda foi um acidente em Çinarcik, no noroeste da Turquia

26.09.25 12h53

FAMOSOS

Zé Felipe e Ana Castela planejam viagem ao Pantanal após shows, diz colunista

Os artistas, que estariam de 'affair', devem embarcar com familiares e amigos para aproveitar o fim de semana na região do Pantanal

26.09.25 23h18

SUCESSO

Cena Bis: Nosso Tom lota avenida de Belém em show comemorativo, gratuito e inclusivo

Apresentação ocorreu em via pública de Belém

26.08.25 17h46

Mas, gente

Sem pudor! Conheça 10 filmes em que os atores fizeram sexo de verdade

Dentre as indicações, está um filme do cineasta dinamarquês Lars von Trier

13.05.25 16h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda