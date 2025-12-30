Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

A agenda de shows do Carabao está intensa para essa virada de não. Para a chega de 2026, a aparelhagem vai estar no"Vira Pará". O Carabao foi escalado para encerrar com chave de ouro a primeira edição do "Vira Pará", o megaevento gratuito realizado no estacionamento do Estádio Mangueirão. A expectativa é que a aparelhagem assuma o comando da festa já nas primeiras horas da manhã do dia 1º de janeiro, recebendo um público estimado em mais de 150 mil pessoas que escolheram o "estouro do búfalo" para saudar o ano novo.

No dia 31, a aparelhagem também faz o Show da Virada de Acará.

Sem parar, no dia 1º terá Carabao no Bancrévea e dia 02 no Biruta Charm, em Salinas. Dia 03, será a vez do Distrito de Mosqueiro receber a aparelhagem, que se apresenta no Parazinho. Dia 04, terá Via Show, na Rodovia Augusto Montenegro e dia 05, a apresentação é no Palácio dos Bares, na Condor.

O Carabao tem no seu repertório uma mistura os clássicos do tecnobrega com os novos hits que dominam as redes sociais.