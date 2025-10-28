Saiba quem são os policiais mortos na megaoperação contra o CV no Rio
Comissário e agentes do Bope estão entre os quatro mortos durante confronto no Alemão e Penha
Quatro policiais morreram e ao menos seis ficaram feridos durante a megaoperação realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação, que teve como alvo o Comando Vermelho (CV), é considerada a mais letal da história do estado, segundo o Palácio Guanabara.
As forças de segurança informaram que 60 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas também foram mortos durante os confrontos.
Quem são os policiais mortos na operação no Rio
As vítimas entre os agentes de segurança são:
- Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, recém-promovido a comissário de polícia da 53ª DP (Mesquita);
- Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, lotado na 39ª DP (Pavuna);
- Cleiton Serafim Gonçalves, de 40 anos, integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope);
- Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, também do Bope.
Outros seis agentes ficaram feridos, entre eles um delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), baleado e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.
Operação mirou principais lideranças do Comando Vermelho
A ação foi batizada de Operação Contenção e mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar, além de promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra lideranças do CV, facção que atua em 26 comunidades da capital.
Durante o avanço das tropas, criminosos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para dificultar a entrada dos policiais. A Polícia Civil informou que traficantes lançaram bombas com drones em retaliação. Outros suspeitos fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena comparada à ocupação do Alemão em 2010.
Presos incluem líderes e operador financeiro da facção
Até agora, mais de 80 suspeitos foram presos. Entre eles estão:
- Thiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quitungo, apontado como um dos chefes do CV na região;
- Nicolas Fernandes Soares, acusado de ser operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, uma das lideranças da facção.
Moradores atingidos e serviços suspensos
Três pessoas foram atingidas por balas perdidas durante os confrontos: um homem em situação de rua, uma mulher que estava em uma academia próxima ao batalhão de Olaria e um homem encontrado em um ferro-velho. Todos foram socorridos.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que cinco unidades de saúde suspenderam o atendimento, e 43 escolas foram impactadas, afetando milhares de alunos.
Governo do estado e federal divergem sobre apoio
O governador Cláudio Castro afirmou que a operação foi uma demonstração de força contra o crime organizado e criticou o governo federal por, segundo ele, não ter prestado apoio.
Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública rebateu, dizendo que desde outubro de 2023 mantém atuação no estado por meio da Operação Nacional de Segurança Pública, válida até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA