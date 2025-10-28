Saiba quem são os policiais mortos na megaoperação contra o CV no Rio

Quatro policiais morreram e ao menos seis ficaram feridos durante a megaoperação realizada nesta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação, que teve como alvo o Comando Vermelho (CV), é considerada a mais letal da história do estado, segundo o Palácio Guanabara.

As forças de segurança informaram que 60 suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas também foram mortos durante os confrontos.

Quem são os policiais mortos na operação no Rio

As vítimas entre os agentes de segurança são:

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máskara, recém-promovido a comissário de polícia da 53ª DP (Mesquita);

Rodrigo Velloso Cabral, de 34 anos, lotado na 39ª DP (Pavuna);

Cleiton Serafim Gonçalves, de 40 anos, integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope);

, de 40 anos, integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope); Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, também do Bope.

Outros seis agentes ficaram feridos, entre eles um delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), baleado e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ele passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Operação mirou principais lideranças do Comando Vermelho

A ação foi batizada de Operação Contenção e mobilizou cerca de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar, além de promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro. O objetivo era cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão contra lideranças do CV, facção que atua em 26 comunidades da capital.

Durante o avanço das tropas, criminosos reagiram com tiros e ergueram barricadas em chamas para dificultar a entrada dos policiais. A Polícia Civil informou que traficantes lançaram bombas com drones em retaliação. Outros suspeitos fugiram pela parte alta da comunidade, em uma cena comparada à ocupação do Alemão em 2010.

Presos incluem líderes e operador financeiro da facção

Até agora, mais de 80 suspeitos foram presos. Entre eles estão:

Thiago do Nascimento Mendes, conhecido como Belão do Quitungo, apontado como um dos chefes do CV na região;

, conhecido como Belão do Quitungo, apontado como um dos chefes do CV na região; Nicolas Fernandes Soares, acusado de ser operador financeiro de Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso, uma das lideranças da facção.

Moradores atingidos e serviços suspensos

Três pessoas foram atingidas por balas perdidas durante os confrontos: um homem em situação de rua, uma mulher que estava em uma academia próxima ao batalhão de Olaria e um homem encontrado em um ferro-velho. Todos foram socorridos.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que cinco unidades de saúde suspenderam o atendimento, e 43 escolas foram impactadas, afetando milhares de alunos.

Governo do estado e federal divergem sobre apoio

O governador Cláudio Castro afirmou que a operação foi uma demonstração de força contra o crime organizado e criticou o governo federal por, segundo ele, não ter prestado apoio.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública rebateu, dizendo que desde outubro de 2023 mantém atuação no estado por meio da Operação Nacional de Segurança Pública, válida até dezembro de 2025, com possibilidade de renovação.