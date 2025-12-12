Atriz que interpretou jornalista com câncer em filme é diagnosticada com a mesma doença

A atriz Dani Gondim revelou em postagem em rede social, o diagnóstico de câncer. A notícia chega meses após a artista estrelar o filme “Milagre do Destino”, no qual interpretou uma personagem que enfrentava a mesma doença, a jornalista Marina Alves, diagnosticada com um linfoma.

A revelação foi feita em um relato emocionante, acompanhado de um vídeo em que a própria atriz raspa o cabelo. “A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas, mas, e quando a vida imita a arte? O que se tem para aprender?”, comentou Dani Gondim na publicação.

Ela contou que, há um ano, foi chamada para trabalhar no filme, que é baseado na história real da repórter Marina Alves, abordando “sua luta contra um câncer e os milagres que aconteceram durante o tratamento”. Após a estreia da obra, em fevereiro deste ano, Dani participou, em março, de uma campanha nacional de incentivo à doação de sangue e medula.

“Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei começou a fazer parte da minha vida. Hoje tenho um câncer para chamar de meu”, escreveu a atriz.

Dani Gondim relatou ainda que passa por “doses cavalares” de quimioterapia, o que tem levado à queda do cabelo. “Eu tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que tenho um lar para voltar. Então, sim, é um tratamento muito difícil, não queria estar passando por isso, mas sou muito grata pela vida que eu tenho”, concluiu.

O filme “Milagre do Destino”

O filme “Milagre do Destino”, obra inspirada na história da repórter Marina Alves de luta contra o câncer, está disponível no Globoplay.

As atrizes Dani Gondim e Rhaisa Batista protagonizam o longa, que teve direção de Alexandre Klemperer e produção da TV Verdes Mares. Na trama, uma repórter é diagnosticada com um linfoma e, durante sua busca por um doador de medula óssea, ela descobre a existência de uma irmã.

A história real de Marina Alves

Marina Alves, repórter da TV Verdes Mares, foi diagnosticada em agosto de 2021 com um linfoma linfoblástico de células T, um tipo de câncer grave que destrói as células de defesa do organismo. Logo depois da descoberta, ela foi internada para iniciar o tratamento com sessões de quimioterapia.

Cerca de um mês depois, a jornalista descobriu que precisava de um transplante de medula óssea. Até então, Marina acreditava ser filha única, o que dificultava a busca por um doador compatível. Até que, aos 33 anos, ela descobriu a existência de Lumara, sua irmã por parte de pai.

O relacionamento entre as duas, no entanto, teve início antes da descoberta do parentesco. Lumara já seguia Marina Alves nas redes sociais e tinha até entrado em contato virtualmente para comentar sobre a semelhança física entre as duas. O caminho das irmãs voltou a se cruzar posteriormente, quando Marina estava internada no mesmo hospital onde Lumara trabalhava como técnica de enfermagem no banco de sangue.