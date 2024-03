Estudantes de 12 anos vazam nudes de professora e são investigados pela polícia

Estudantes de uma escola pública divulgaram fotos íntimas de uma professora que emprestou o celular para que os alunos registrassem uma atividade escolar. Os adolescentes, de 12 anos, aproveitaram a ocasião e vasculharam pastas particulares que estavam no aparelho da educadora.

O fato teria acontecido durante ações escolares relacionadas ao Dia da Consciência Negra, no fim do ano passado, mas só veio a público na última terça-feira (26). O caso aconteceu na Escola Estadual Doutor Gerson de Faria Pereira, no município Alto Paraíso, em Goiás.

VEJA MAIS

A professora, Bruna Flor de Macedo, registrou boletim de ocorrência um dia após a invasão em seu aparelho, quando foi informada da divulgação das imagens pela diretoria da escola. Segundo seu advogado, meses depois ela foi demitida sem esclarecimentos sobre o motivo, e desde então está desempregada.

“Ela chegou a passar alguns dias em situação de rua. Está vivendo de favor na zona rural de Goiás. Muito abalada porque imaginava que teria um apoio maior da direção”, disse o defensor.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás declarou que a demissão não está relacionada ao vazamento das imagens.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás como possível ato infracional semelhante ao crime de divulgação de cena de nudez sem consentimento da vítima, pois, foi praticado por adolescentes já identificados.