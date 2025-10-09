Campanha busca R$ 170 mil para garantir transferência de paciente paraense com câncer a Barretos

Diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer agressivo que atinge células glandulares e já comprometeu sua coluna, o empreendedor John Sampaio, de Belém, busca ajuda para conseguir o tratamento urgente de que precisa. Familiares criaram uma campanha on-line com o objetivo de pagar os custos das cirurgias necessárias para parte do tratamento.

A doença causou a perda dos movimentos das pernas, e os médicos recomendaram a transferência urgente para o Hospital de Amor de Barretos, em São Paulo. No entanto, para que isso seja possível, John precisa ser transportado em uma UTI aérea, que tem um custo estimado em R$ 170 mil.

Diante da urgência e dos altos custos, familiares e amigos lançaram uma campanha solidária para arrecadar o valor necessário. “A lesão chegou na coluna, perdi o movimento das pernas e preciso chegar em SP para operar com urgência”, relatou John nas redes sociais, ao pedir apoio para o transporte.

O valor cobre o voo médico com equipe especializada, equipamentos de suporte avançado e toda a logística necessária para que ele chegue com segurança até o hospital e possa realizar a cirurgia necessária para o tratamento.

Como ajudar:

As doações podem ser feitas por meio do site da Campanha do Bem (https://campanhadobem.com.br/campanhas/johnsampaio), que também está na bio das redes sociais de John Sampaio (@johnmsampaio no Instagram).