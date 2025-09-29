Oruam é solto da prisão no Rio de Janeiro e usa máscara do Homem-Aranha

O rapper Oruam foi solto nesta segunda-feira (29) do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. A saída do artista foi marcada por grande comoção, sendo carregado nos ombros por familiares e fãs que o aguardavam. Um detalhe que chamou a atenção foi o uso de uma máscara do Homem-Aranha pelo cantor no momento em que deixava a unidade prisional.

A soltura de Oruam ocorreu após uma decisão do ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ministro determinou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Segundo o magistrado, a custódia cautelar, que deve ser aplicada em caráter de exceção, foi imposta com uma fundamentação insuficiente, que não justificava a manutenção da medida extrema. A decisão do STJ permitiu que o rapper responda ao processo em liberdade.