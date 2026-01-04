Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

Amanda Martins
fonte

Boêmios de Vila Formosa (Kelly castelo)

Para muitos paraenses e visitantes que seguem na capital após o Réveillon, o início do ano continua marcado por uma intensa programação cultural. Neste primeiro domingo de 2026 (4), arrastões culturais, ensaios de escolas de samba e festas espalhadas pela Grande Belém já colocam moradores e turistas no clima do Carnaval, antecipando a folia que tradicionalmente ganha força nos meses seguintes.

Um dos destaques da programação é o tradicional Arrastão da Embaixada, promovido pela escola de samba Império Pedreirense. Com o enredo de 2026, “Xapuri, Pará, Paris Ulalá Mon Cheri! A Embaixada Canta Nazaré Pereira”, o evento será aberto ao público e com entrada gratuita. A concentração está marcada para as 16h, na sede da agremiação, localizada na Travessa Mauriti, nº 1135, no bairro da Pedreira.

image Embaixada do Samba Império Pedreirense vai mostrar a fé e manifestações religiosas do bairro da Pedreira. (Mácio Ferreiro / COMUS)

O presidente da escola, Paulo Roberto Pinto, explicou que o arrastão contará com a presença de todos os quesitos da agremiação: Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, baianas, músicos, cantores e a bateria estarão nas ruas para celebrar o início do ciclo carnavalesco. 

Segundo ele, a proposta é levar alegria à comunidade e reafirmar a tradição do evento. “É uma festa aberta ao público, a todo o povo de Belém do Pará. Tradicionalmente, é conhecido como o maior arrastão cultural de escola de samba da cidade”, afirmou.

Paulo Roberto destacou ainda que o evento tem um papel importante para o fortalecimento do carnaval local. “Esse tipo de iniciativa fortalece a cultura popular do carnaval em Belém do Pará. Como todos sabem, nós já fomos o segundo maior carnaval de escola de samba do Brasil”, acrescentou.

Além da música e da presença dos quesitos, uma das novidades deste ano será a apresentação oficial da nova Rainha de Bateria Furiosa e da Musa da Embaixada, reforçando a expectativa do público para o que a escola pretende levar à avenida.

Outro ponto da programação deste domingo acontece no distrito de Icoaraci, com o primeiro ensaio de rua do ano da Boêmios da Vila Formosa. A escola leva para a avenida o enredo “Folia para Antônio, o Santo Milagroso”. O evento começa às 18h, com concentração na quadra da agremiação, localizada na Rua Dois de Dezembro, nº 1371. A entrada será gratuita até às 21h e, além do samba da escola, a aparelhagem ‘Vascão – O Som do Seu Coração’ vai comandar a festa.

Segundo Wander Nunes, diretor de Carnaval da Boêmios, o ensaio é aberto ao público e percorre a rua Itaboraí até a quadra da escola. Ele explica que quem quiser desfilar pela agremiação pode comparecer aos ensaios regulares, realizados às terças e quintas-feiras, para realizar o cadastramento e adquirir a fantasia gratuitamente. 

Durante o ensaio, a escola apresentará o samba-enredo de 2026, que será cantado repetidamente para que o público e os integrantes aprendam a letra antes do desfile oficial.

“O ensaio de rua é quase um ensaio técnico. Serve para corrigir detalhes de cada apresentação dos quesitos. Assim,  vamos ajustando até o dia do desfile e entrar na avenida com muita vontade e ter a certeza que o trabalho foi bem desenvolvido”, disse Wander. 

Centro de Belém

No bairro do Reduto, o Bar da Katedral recebe, a partir das 16h, a festa “Tamo Junto Louco – TMJ Relax – Edição Aquecimento de Carnaval”, com shows das bandas De Bobera, Pirô e Tamo Junto. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

O vocalista Yuri Yan, da banda Tamo Junto, que atua há mais de uma década na noite paraense, adiantou que o público pode esperar um repertório variado. “Além do pagode, o qual é o nosso gênero principal, nós vamos tocar também os gêneros axé e swingueira, que sempre são pedidos no Carnaval”, disse. 

O grupo é formado ainda por Renan Navarro, no violão e back vocal, e Fabinho, no cavaquinho. 

E a programação segue pela noite. A casa noturna Vitrine, no bairro do Reduto, promove o evento “Domingo à Vontade”, com apresentações dos DJs Elison e Elison Jr., da banda De Bobera e do DJ Assayag. A entrada será gratuita até a meia-noite.

image DJ Tom Máximo do Carabao (Cristino Martins / O Liberal)

Após uma sequência de apresentações durante o Réveillon em diferentes pontos do estado, a aparelhagem ‘Carabao - O Máximo do Marajó’ também integra a programação deste domingo. O grupo realiza um show especial na Via Show, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, com participação do DJ Riva. A entrada será gratuita até às 21h.

Cultura
