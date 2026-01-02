Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Confira 10 artistas do Pará para ficar de olho em 2026 🎶

Entre nomes já conhecidos e novas apostas, cena musical paraense promete um ano diverso e pulsante

Hannah Franco
fonte

Artistas do Pará: 10 apostas da música paraense para 2026 (Reprodução/Instagram)

Entre artistas já conhecidos do público e novos nomes que vêm ganhando espaço, o cenário musical do Pará segue em constante movimento. Para 2026, a expectativa é de ainda mais projeção para projetos que transitam por diferentes gêneros, do brega à aparelhagem, do indie rock aos ritmos tradicionais amazônicos.

Pensando nisso, O Liberal reuniu 10 artistas paraenses que merecem atenção este ano. Entre revelações e nomes que prometem estourar ainda mais, a lista mostra por que vale a pena pesquisar e acompanhar de perto cada um desses projetos.

VEJA MAIS

image Retrospectiva 2025: relembre os memes que bombaram na internet
IA sem limite, novela e áudios improváveis transformaram 2025 em um ano caótico e engraçado nas redes sociais

image Retrospectiva 2025: relembre os artistas internacionais que passaram por Belém
Celebridades do mundo todo marcaram presença na capital paraense durante grandes eventos

Loren

image A cantora paraense Loren aposta no brega raiz e vem ganhando destaque nas festas de Belém com seu vozeirão. (Instagram/@lorenobaile)

🎶 Gênero: brega

Bregueira conhecida nas festas de Belém, Loren já circula há anos pelo cenário musical paraense, mas segue em trajetória de ascensão. Dona de um vozeirão marcante, ela aposta no brega raiz e se tornou figura conhecida entre fãs do gênero, sendo chamada de “dona do baile”.

A cantora também se destaca pelos covers de brega e pelos vídeos de shows que circulam no YouTube, especialmente os chamados “melodys machucantes”, como ela mesma define. Em 2026, a tendência é de ainda mais visibilidade.

Caminhão Veneno

image O Caminhão Veneno é um paredão de som automotivo que mistura aparelhagem, melody e batidas eletrônicas em festas pelo Pará. (Jesiel Braga/PMM)

🎶 Gênero: aparelhagem

Aparelhagem não poderia ficar de fora da lista. O Caminhão Veneno, O Terremoto, vem se consolidando aos poucos e já marca presença em festas pelo Pará. Diferente das estruturas tradicionais, o projeto aposta em um paredão de som automotivo montado em um caminhão.

O set mistura melody, tecnomelody, rock doido, pagode, funk e músicas eletrônicas. Conhecido pela potência dos graves, o Caminhão Veneno atua no circuito de som pesado e deve ganhar ainda mais espaço em 2026.

Banda Samaúma

image O trio da banda Samaúma mistura tecnobrega, brega raiz e brasilidades em um projeto autoral da música paraense. (Reprodução/samaumamusic)

🎶 Gênero: tecnobrega

banda Samaúma é um projeto em ascensão que aposta em músicas autorais, fugindo da lógica dos covers. O trio mistura tecnobrega, brega raiz, carimbó, cúmbia e outras brasilidades, criando uma sonoridade que o grupo define como Pop da Amazônia.

Formada por Naré, Exfera e Jean Bizet, a banda tem lançamentos nas plataformas desde 2021, mas passou a ficar mais ativa recentemente. A expectativa é que o projeto ganhe mais projeção ao longo de 2026.

Exfera

image DJ e produtor paraense, Exfera se destaca pelos remixes de hits com batidas eletrônicas inspiradas na música local. (Instagram/@samaumamusic)

🎶 Gênero: DJ / eletrônico paraense

Integrante da banda Samaúma, Exfera também se destaca em carreira solo como DJ e produtor. Ele é conhecido pelos remixes de músicas populares, reinterpretadas com batidas e estética paraense, que circulam com força nas redes sociais.

Os beats envolventes e os edits autorais colocam Exfera como um nome para ficar de olho, especialmente pela presença crescente nas plataformas digitais.

Banda Verene

image Integrantes da banda Verene, que aposta no indie rock produzido na Amazônia urbana. (Neyvicton Trindade)

🎶 Gênero: indie rock

Direto da Amazônia urbana, a banda Verene se define como “indie rock da Amazônia”. O grupo mistura rock alternativo e pop, criando músicas que funcionam como crônicas da vida cotidiana, com reflexões geracionais e retratos da experiência urbana no Norte.

Formada por Berg Viana, Dionísio Fares, Felipe Palha, Gabriel Flexa e Giovanni Zeit, a banda lançou em 2025 seu primeiro disco de estúdio, Por Mais Uma Semana. A sonoridade própria faz da Verene uma aposta forte para 2026.

Grupo Boiaçuquara

image O grupo Boiaçuquara reúne smooth jazz e brasilidades em um projeto que começa a ganhar espaço em Belém. (Instagram/@boiacuquara)

🎶 Gênero: smooth jazz

Recém-criado, o Boiaçuquara aposta no smooth jazz misturado a pop e brasilidades. O grupo é formado por Malu Guedelha, Pedro Imbiriba, Rafael Guerreiro e Anderson Almeida.

Mesmo com poucos conteúdos publicados, os covers divulgados nas redes já chamaram atenção. Com Malu Guedelha nos vocais, nome conhecido no cenário musical paraense, o grupo já realiza shows em Belém.

Baby Plus Size

image DJ e produtor, Baby Plus Size ganhou fama pelos remixes de rock doido e pela estética fora da caixinha. (Instagram/@babyplussizee)

🎶 Gênero: DJ / rock doido

Você provavelmente já ouviu algum remix de Baby Plus Size, como o da música Caju, de Liniker, que chegou a ser vista e apresentada pela própria cantora. Conhecida como a “Boneca do Rock Doido”, ela é DJ e produtora musical paraense radicada no Sul do Brasil.

Com sets que misturam rock doido e música eletrônica, Baby Plus Size cresce a cada ano e promete trabalhos ainda mais fora da caixinha em 2026.

Carol Lyne

image A cantora Carol Lyne segue carreira solo apostando no brega e tecnomelody com influências pop. (Instagram/@carol.lyneoficial)

🎶 Gênero: brega / tecnomelody

A cantora paraense Carol Lyne iniciou a carreira ainda criança e ganhou destaque ao integrar a Banda da Loirinha e, depois, a Banda Batidão, onde se firmou no tecnomelody.

Em carreira solo, Carol resgata as essências do brega paraense e amplia sua identidade musical. O álbum de estreia, Viciei, lançado no final de 2025, mistura tecnomelody, pop, eletrônica, reggaeton e funk. O trabalho deve ganhar mais projeção este ano.

Baile do Mestre Cupijó

image A banda Baile do Mestre Cupijó valoriza ritmos amazônicos como o siriá e o banguê em shows pelo Pará. (Instagram/@bailedomestrecupijo)

🎶 Gênero: siriá

Inspirada na obra de Mestre Cupijó, a banda Baile do Mestre Cupijó tem papel importante na valorização dos ritmos amazônicos, como o siriá e o banguê, tradicionais do Baixo-Tocantins.

O repertório mistura composições do mestre com músicas autorais da banda. Em 2024, o grupo lançou seu primeiro álbum de estúdio e um DVD ao vivo. Cada vez mais presente nas festas de Belém, o Baile do Mestre Cupijó deve seguir em evidência em 2026.

Sandrinha Eletrizante

image A cantora Sandrinha Eletrizante aposta em tecnobrega, calypso e carimbó. (Instagram/@sandrinhaeletrizante)

🎶 Gênero: tecnobrega

Cantora, compositora e atriz, Sandrinha Eletrizante tem mais de 20 anos de carreira. Natural de Capitão Poço, iniciou na música ainda criança e integrou bandas como Chapéu de Couro, Trilha Sonora e Tropa do Forró.

Desde 2021 em carreira solo, Sandrinha aposta em ritmos paraenses como calypso, tecnobrega e carimbó. Recentemente, lançou o single Vai & Vem, com Marcelo Nakamura. Mesmo já conhecida no cenário local, segue surpreendendo e merece atenção em 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

artistas

música

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda