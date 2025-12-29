Retrospectiva 2025: relembre os memes que bombaram na internet

Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem é transformar qualquer situação em piada e em 2025 não foi diferente. O ano já está chegando ao fim deixando um grande acervo de memes que nasceram tanto de situações reais quanto de exageros da cultura pop, notícias do cotidiano e, principalmente, do uso cada vez mais intenso da inteligência artificial.

Confira, a seguir, 9 memes que viralizaram em 2025.

1. Topete Roitman e a cabeça de Humberto Carrão

A releitura de Vale Tudo acertou em cheio ao transformar Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, em influenciadora digital. Cada conselho torto da personagem virou meme quase em tempo real.

Mas quem realmente roubou a cena foi Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. O topete da personagem parecia crescer a cada capítulo e ganhou vida própria nas redes sociais. Para completar o pacote, o tamanho da cabeça de Humberto Carrão também entrou na roda, rendendo comparações, montagens e piadas sem dó.

2. “Tralalero Tralalá”

Um dos fenômenos mais repetidos do ano foi o universo de memes completamente sem sentido, com nomes estranhos e estética caótica. Entram nessa lista “Tralalero Tralalá”, “Bombardino Crocodilo”, “Tumtumtum Sahur” e “Bailarina Cappuccino”.

Os personagens, criados por inteligência artificial, viralizaram principalmente no TikTok, muito reproduzidos por criança. Tudo faz parte do chamado brain rot: conteúdo absurdo que viraliza justamente porque não faz sentido nenhum.

3. Sister Hong

A internet também transformou notícia pesada em meme. O caso de “Sister Hong” envolve um homem de 38 anos, identificado como Jiao, preso na China após fingir ser mulher em aplicativos de namoro.

Com perucas, maquiagem, filtros e até software para modular a voz, ele enganava pretendentes, gravava encontros íntimos sem consentimento e vendia os vídeos. Quando o caso ganhou repercussão global, virou meme instantâneo.

4. “Garçom, tem Pitú?”

No 45 segundos do segundo tempo de 2025, um áudio salvou o ano. Se você usou redes sociais em novembro, com certeza ouviu: “Garçom, tem Pitú?”.

O meme surgiu a partir de um vídeo da cantora Laércia Dantas, que aparece cantando forró e brega acompanhada apenas de um teclado. Após a pergunta sobre a bebida e a resposta negativa sobre o paradeiro do “amor”, ela engata a música Onde Anda Meu Amor, de Paulynho Paixão.

5. Trap do Trepa Trepa

Se teve uma nepobaby que entregou meme em 2025, foi Luísa Périssé, filha de Heloísa Périssé. Um corte de podcast com a música da personagem MC Perisseta viralizou pela reação das pessoas à letra e pela música em si.

O Trap do Trepa Trepa saiu do meme para virar hit de Carnaval, ganhou versões, dancinhas e até remix com o DJ Dennis.

6. Virgínia Fonseca sambando

Meme bom é aquele que nasce sem intenção. E foi exatamente o caso de Virgínia Fonseca. Durante sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio, os passos apresentados no palco viralizaram.

As coreografias, claramente inspiradas no TikTok, renderam uma enxurrada de imitações. Virgínia foi confirmada como rainha para o Carnaval de 2026, buscou ajuda profissional e até evoluiu no samba, mas nem isso impediu novos memes quando foi flagrada copiando os passos do professor.

7. Inteligência Artificial

Com a inteligência artificial cada vez mais convincente, distinguir o que é real virou desafio e piada. Muitos casos enganaram internautas ao longo do ano e outras simplesmente divertiram.

No mesmo clima, o “programa” de Marisa Maiô, cheio de absurdos, viralizou justamente por parecer algo que poderia existir na TV brasileira. Criada por Rao, criador da série Girls in The House, os vídeos bombaram e foram reproduzidos até na vida real.

8. Patixa Teló

Conhecida como “Rainha do Amazonas” e estrela do Rancho do Carlinhos Maia, Patixa Teló deve ter passado pelo seu WhatsApp em forma de figurinha, aparecido em algum vídeo no Instagram ou, principalmente, na sua timeline do X (Twitter).

A paraense ganhou fama após aparecer nas redes de Carlinhos Maia e desde então já esteve na Globo, fez conteúdos com Cauã Reymond e virou sensação na internet. Atualmente, Patixa vive entre Manaus e Belém, e seus vídeos e gifs seguem bombando nas redes sociais.

9. Fernanda Ganzarolli

Outra personalidade que bombou nas redes sociais e surgiu praticamente do nada foi Fernanda Ganzarolli. Tudo começou quando viralizou um vídeo do cantor evangélico João Igor, gravado de madrugada nas ruas.

No meio da gravação, Ganzarolli aparece de surpresa na calçada, tenta pedir carona, olha diretamente para a câmera e começa a cantar o louvor junto com ele. A entrada totalmente inesperada virou meme imediato.

Hoje, Fernanda Ganzarolli é modelo, influenciadora digital e segue bombando na internet.