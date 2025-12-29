Retrospectiva 2025: confira 5 notícias de destaque do ano

Em 2025, acontecimentos históricos marcaram a vida dos brasileiros, como a primeira vitória no Oscar e a realização inédita de uma Conferência das Partes (COP) da Organização das Nações Unidas (ONU) na Amazônia. Entre cinema, esporte e política, O Liberal esteve presente nas principais coberturas, com conteúdo completo e em multiplataformas. Confira abaixo 5 notícias de destaque do ano.

VEJA MAIS

5 notícias de destaque em 2025

Cultura - 1º Oscar do Brasil com “Ainda Estou Aqui”

Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", com prêmio do filme do Oscar 2025 em mãos (Frederic J. Brown / AFP)

O cinema brasileiro foi marcado, em 2025, pela primeira vitória no Oscar, a principal premiação cinematográfica do mundo. No dia 02 de março, o filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, venceu a categoria Melhor Filme Estrangeiro. A produção é baseada em livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e retrata a trajetória de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres), advogada e ativista que lutou por 40 anos pela verdade sobre o desaparecimento do marido, Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), durante a ditadura militar.

Religião - Novo Papa eleito após a morte de Francisco

Papa Leão XIV (Reprodução)

Em maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Prevost se tornou o novo papa, adotando nome de Leão XIV. A eleição ocorreu após a morte do Papa Francisco, eleito ao maior cargo da Igreja Católica em março de 2013.

Meio ambiente - COP 30 em Belém

Turquia será responsável pela infraestrutura e organização do evento em 2026, e a Austrália assumirá a presidência da conferência (Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Em novembro, Belém recebeu a 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (COP 30 - ONU), o maior evento mundial de discussões climáticas. O evento na capital paraense foi o quarto maior da história, com mais de 510 mil visitações entre Blue e Green Zone. Entre os momentos de destaque da COP 30, estão as deliberações sobre melhorias para o clima, o incêndio que afetou a Blue Zone no penúltimo dia de evento e a participação popular em protestos e rodas de conversa.

Política - Condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão (Wilton Junior / Estadão Conteúdo)

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, em setembro desse ano, pela trama golpista, organizada entre 2021 e 2023. No dia 22 de novembro, Bolsonaro foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal (PF), em Brasília, Distrito Federal. Ele se tornou o primeiro ex-chefe de Estado condenado por atentado à democracia.

Esporte - Remo conquista acesso à Série A

Remo subiu à Série A após 32 anos (O Liberal)

Após 21 anos, um time do Norte garantiu o acesso à Série A e essa conquista foi do Clube do Remo. A equipe paraense subiu com vitória de 3 a 1 sobre o Goiás, no dia 23 de novembro. A última vez que o Remo esteve na Série A foi em 1994, há 32 anos.