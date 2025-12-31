Retrospectiva 2025: relembre os fatos que marcaram a economia do Brasil e do Pará

O ano de 2025 começou com ajustes significativos no mercado de trabalho e no poder de compra dos brasileiros. O novo salário mínimo, fixado em R$ 1.518, trouxe uma reposição da inflação e ganho real de 2,5%, beneficiando cerca de 2 milhões de trabalhadores no Pará e injetando R$ 199 milhões por mês na economia local. O teto do INSS também subiu para R$ 8.157,40, enquanto o dólar chegou a R$ 6,11 com sinais de moderação nas tarifas comerciais dos EUA. Paralelamente, Belém registrou aumento nos preços de aluguel, e o estado se destacou como maior exportador de madeira tropical nativa do país, reforçando a importância do setor florestal na balança comercial local.

No campo energético, o Pará avançou na expansão da energia solar, ultrapassando R$ 5,1 bilhões em investimentos e atingindo mais de 135 mil consumidores, além de inaugurar novas usinas fotovoltaicas em parceria com órgãos públicos e empresas privadas. O turismo e o comércio também movimentaram a economia: festas juninas, o Carnaval e eventos como o Festival Amazônico de Gastronomia impulsionaram renda extra, beneficiando setores de alimentação, entretenimento e varejo, enquanto o estado registrava aumento no número de microempreendedores individuais.

A balança comercial brasileira mostrou sinais positivos, com crescimento de 3,5% da economia nacional e superávit expressivo em exportações, especialmente no Pará, que alcançou US$ 9,6 bilhões no primeiro semestre. O estado ampliou vendas para os EUA, com destaque para madeira e níquel, mesmo diante de ameaças de tarifas americanas que poderiam impactar o PIB local. Medidas federais, como liberação de R$ 20,6 bilhões do orçamento e crédito do BNDES, ajudaram a mitigar efeitos do “tarifaço” e apoiar municípios e setores estratégicos da Amazônia.

No âmbito social e de inovação, o Pará marcou presença nacional e internacional com a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climaticas (COP 30) em Belém, consolidando-se como referência em bioeconomia e mercado de carbono. Iniciativas como o Vale Bioamazônico, novos polos de economia criativa e expansão do Bolsa Família reforçaram o desenvolvimento inclusivo, enquanto investimentos em sustentabilidade, inovação e energia renovável indicaram um esforço contínuo para diversificar a economia regional e fortalecer a posição do estado no cenário brasileiro.

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Senado aprovou projeto que permitiu que fundos constitucionais financiassem economia criativa. O projeto permitiu que os recursos dos fundos constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste financiassem atividades produtivas desenvolvidas por pessoas jurídicas ou físicas ligadas à economia criativa;

Associação Comercial do Pará celebrou 206 anos;

Setor de seguros do Pará cresceu 18,6% e movimentou R$ 5,5 bilhões em 2024;

Sudam criou Comitê Regional de Instituições Financeiras Federais da Amazônia Legal;

BNDES Periferias destinou R$ 135 milhões a ações sociais e ambientais em comunidades. Projeto teve como objetivo fortalecer áreas periféricas das regiões Norte e Nordeste;

Maio

Motos dominaram emplacamentos no Pará e representaram 75% do total no acumulado em 2025;

Vendas de acessórios juninos triplicaram lucros de comerciantes em Belém. Chapéus de palha, tiaras decoradas e vestidos típicos ganharam as ruas, escolas e arraiais da capital;

Fila do INSS no Pará ultrapassou 120 mil pedidos. Em dezembro de 2024, o número era de 87.045, o que representou um aumento de aproximadamente 42% em apenas quatro meses;

Declaração do Imposto de Renda no Pará passou de 830 mil. O número representou 83% do total esperado no estado.

Junho

Serasa revelou que 76% dos nortistas tinham expectativa de renda extra com festas juninas. A pesquisa também destacou os setores mais beneficiados pelas festas: a alimentação, mencionada por 66%, incluindo bares, restaurantes e barracas de comidas típicas; o comércio local, citado por 59%; e o entretenimento, como shows e eventos culturais, apontado por 46%;

Estudo técnico apontou que Ferrogrão deve gerar mais de R$ 60 bilhões em ganhos;

Endividamento atingiu 68,4% das famílias paraenses, indicou Fecomércio;

Haddad confirmou Imposto de Renda a 17,5% sobre rendimentos de aplicações;

Pará registrou mais de 10 mil turistas estrangeiros nos primeiros 5 meses do ano, um aumento de 27%;

Pará inaugurou usina solar com economia mensal de R$ 65 mil e foco em sustentabilidade. A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, entregou a nova usina fotovoltaica da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), localizada em Santa Izabel do Pará, na região metropolitana de Belém;

Julho

Agosto

Setembro

Refeições com açaí movimentaram até R$ 12 mil por dia em bancas do Ver-O-Peso;

Varejo brasileiro teve queda de 1,5%, mas Pará apresentou leve alta de 0,4%;

Pará superou 1,4 gigawatt de geração solar própria e mais de R$ 6,1 bilhões em investimentos. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Belém figurou no top 10 das cidades com maior potência instalada de sistemas fotovoltaicos em residências, empresas, propriedades rurais e prédios públicos;

Ibama aprovou última fase de licenciamento para Petrobras explorar Margem Equatorial. O anúncio de aprovação por parte do Ibama disse respeito à APO (Avaliação Pré-Operacional), realizada no fim de agosto. Tratou-se, basicamente, de um simulado para testar se são exequíveis os planos de emergência e proteção à fauna da Petrobras, a serem utilizados em caso de acidentes durante a perfuração.

Outubro e Novembro

Novembro

A 1ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) realizada na Amazônia ocorreu na capital paraense e apresentou o Pará como representante da bioeconomia. Lançamento do Vale Bioamazônico, avanços no mercado de carbono e carta dos 27 governadores entregue a Lula sintetizam as principais ações do governo paraense na conferência em Belém;

Belém ganhou Casa Sesi Indústria Criativa, novo polo de inovação e arte amazônica;

Número de beneficiários do Bolsa Família superou trabalho formal em 230 mil no Pará;

Belém chegou a 95% de taxa de ocupação hoteleira nos primeiros dias da COP 30. Para receber o grande número de visitantes, entre eles mais de 160 delegações internacionais, a cidade ampliou a capacidade de hospedagem para mais de 53 mil leitos. Além dos hotéis, a estrutura inclui imóveis de temporada e dois cruzeiros — MSC Seaview e Costa Diadema — que funcionaram como hotéis flutuantes;

13º salário injetou R$ 7,6 bilhões na economia do Pará;

Ministério da Pesca suspendeu 35 mil licenças de pescadores profissionais por fraude;

Dezembro