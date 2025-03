Preço das flores sobe até 5% no dia das mulheres em 2025, aponta Dieese

No próximo sábado, 8 de março, será celebrado o Dia Internacional da Mulher em todo o Brasil, e as flores seguem como uma das opções mais populares de presente. No entanto, quem pretende presentear com flores neste ano encontrará preços mais altos, com reajustes de até 5% em comparação ao ano passado. O aumento nos valores varia conforme o tipo de flor, arranjo e local de venda, conforme levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA) em floriculturas de Belém.

Os reajustes não foram uniformes, mas, em alguns casos, ultrapassaram 5%. No caso das rosas, por exemplo, a unidade foi encontrada com preços entre R$ 14,00 e R$ 15,00, enquanto o valor médio estava entre R$ 12,00 e R$ 13,00 no ano passado. O aumento no valor pode ser atribuído a uma série de fatores, como a alta nos custos dos insumos, a escassez de algumas variedades e os custos de transporte, que subiram devido ao preço do combustível.

Além das rosas, outras flores também apresentaram reajustes. O preço das margaridas, por exemplo, subiu cerca de 4% em relação ao ano passado, com as unidades variando entre R$ 8,00 e R$ 10,00, dependendo da floricultura. Já os buquês de lírios, que costumam ser uma opção mais sofisticada, chegaram a registrar um aumento de 5%, passando a ser vendidos entre R$ 50,00 e R$ 60,00, quando o ano passado estavam em torno de R$ 48,00.

O aumento nos preços não se limita apenas às flores. Outros itens presentes nas cestas de presente, como chocolates e garrafas de vinho, também sofreram aumentos consideráveis, o que impacta diretamente no valor final do presente. Esses aumentos refletem uma pressão inflacionária mais ampla que tem sido sentida no mercado de produtos para datas comemorativas, especialmente com a proximidade de eventos como o Dia das Mães, um dos períodos de maior movimentação no setor.

Demanda

A alta demanda por flores no Dia Internacional da Mulher também é uma das responsáveis pelo reajuste, com muitos consumidores buscando produtos exclusivos para marcar a data. O aumento da procura por flores para a ocasião tende a encarecer os preços, já que os floristas se preparam para a alta do volume de vendas. Essa pressão de demanda costuma ser temporária, mas impacta o planejamento financeiro dos consumidores que desejam celebrar a data com um presente simbólico e significativo.

Mercado local

Em Belém, as floriculturas já estão se preparando para o aumento das vendas. O levantamento do DIEESE/PA revela que a procura por flores para o Dia Internacional da Mulher se mantém alta. Apesar do reajuste, as floriculturas localizadas na cidade observam que as flores continuam sendo uma das opções mais procuradas. As cestas florais com rosas, margaridas e lírios são as preferidas pelos consumidores, principalmente aqueles que buscam homenagear mulheres de forma especial.

Além dos preços mais elevados, o aumento na variedade de arranjos e combinações também tem sido um fator importante no setor. As flores exóticas e as opções de buquês personalizados têm atraído mais consumidores, que buscam alternativas diferenciadas para marcar a data. A personalização das cestas, com adição de outros produtos como chocolates e artigos de beleza, também se tornou uma tendência em 2025, levando os floristas a ajustar suas ofertas.