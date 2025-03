Indústria do Pará tem retração no mês, mas cresce nos últimos 12 meses

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (18) os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, que revelam uma queda de 3,9% na produção industrial do Pará na passagem de dezembro para janeiro. O estado está entre os sete dos 15 analisados que registraram retração no período. No cenário nacional, a produção industrial permaneceu estável em 0%. Entre os estados com maior impacto negativo, o Pará ocupa a segunda posição, ficando atrás apenas de São Paulo, que apresentou queda de 4,1%. O Espírito Santo aparece em terceiro lugar, com retração de 2,6%.

Apesar da queda mensal, a indústria paraense registrou crescimento de 0,9% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, o que colocou o estado na quinta posição entre os que tiveram avanço, atrás de Santa Catarina, que cresceu 8,6%, Rio Grande do Sul, com aumento de 8,1%, Paraná, que registrou alta de 3,7%, e Goiás, que teve crescimento de 3,4%.

Na comparação entre janeiro de 2025 e janeiro de 2024, três das seis atividades industriais pesquisadas no Pará apresentaram crescimento: metalurgia teve avanço de 16,4%, fabricação de produtos de madeira cresceu 12,4% e fabricação de bebidas registrou aumento de 4,8%. Por outro lado, a fabricação de celulose, papel e produtos de papel manteve-se estável, enquanto a fabricação de produtos de minerais não metálicos caiu 4,8% e a fabricação de produtos alimentícios teve queda de 5,2%.

No acumulado dos últimos 12 meses, a indústria paraense apresentou crescimento de 5,4%, sendo o terceiro maior entre os estados analisados. A indústria de transformação teve um avanço de 11,8%, enquanto a indústria extrativa cresceu 4,3%. A PIM Regional, realizada desde a década de 1970, fornece indicadores mensais sobre o desempenho das indústrias extrativas e de transformação em 17 unidades da federação que possuem, no mínimo, 0,5% de participação no valor da transformação industrial nacional. A próxima divulgação da PIM Regional, referente a fevereiro de 2025, está prevista para 8 de abril.