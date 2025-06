Pará registra mais de 10 mil turistas estrangeiros nos 5 primeiros meses do ano, um aumento de 27% 

Às vésperas de completar dois anos à frente do Ministério do Turismo, no próximo mês de julho, o ministro Celso Sabino fez um balanço da atuação dele à frente da pasta, na noite desta sexta-feira (13), em Belém. Ele apresentou atividades, investimentos públicos e os números crescentes gerados pelo setor no país e, em especial, no Pará e em Belém. No Brasil, o turismo gera 7,5 milhões de empregos, e nos últimos 12 meses, o turismo internacional, já gerou R$ 42 bilhões para a economia brasileira.

De acordo com o ministro, nos últimos 12 meses houve recordes de visitantes estrangeiros (mais de 8,2 milhões, entre março de 2024 e março de 2025), e recorde de gastos do turismo internacional (R$ 42 bilhões), segundo o Banco Central.

"O país ainda não havia registrado números similares. Somente de janeiro a março deste ano, já são mais de 4,4 milhões visitantes internacionais no Brasil. Um número 51% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, que já foi um recorde. E este ano, a nossa expectativa é chegar a marca de 10 milhões de turistas estrangeiros”, destacou Celso Sabino.

Pará

O ministro informou que o Pará recebeu 10.659 turistas estrangeiros nos cinco primeiros meses de 2025, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2024, que registrou 8.388 visitantes. Os dados do levantamento resultam de parceria entre a Embratur e a Polícia Federal. Ele frisou que o Pará e Belém entraram na rota do turismo internacional, e passaram a ser nomes considerados pelo mercado do turismo no exterior.

"O brasileiro nunca viajou tanto dentro do Brasil, no turismo interno, quanto viajou em 2024. Nós tivemos mais de 118 milhões de passagens aéreas vendidas e voadas. Tivemos um recorde também na movimentação rodoviária. Todos os aeroportos estão lotados hoje, o Aeroporto Internacional de Belém também. O gasto médio do brasileiro fazendo turismo no nosso país, também aumentou, de R$ 1.800,00 em 2024 para R$ 2 mil agora nesta temporada de 2025.

O ministro também observou que o ano de 2024 apresentou o maior crescimento do faturamento de locadoras de automóveis, com recordes de locações e de usuários, e também registrou o maior número de abertura de empresas de atividades turísticas. Ele também assegurou que 2024 obteve o maior número de empreendimentos cadastrados no Cadastur, do Ministério do Turismo, como hotéis, pousadas, bares, restaurantes, locadoras, agências de viagens e operadores turísticos.

Turismo gera 7,5 milhões de empregos no Brasil

O turismo gera no Brasil mais de 7,5 milhões de empregos, informou o ministro. Sabino ressaltou que a equipe do Ministério do Turismo e do governo Lula trabalham para que o Brasil tenha no turismo sua principal matriz econômica.

“O ano de 2024 foi o ano com o maior número de empresas com o Cnae com atividades turísticas foram criadas no Brasil. O Cnae é necessário quando se abre uma empresa e significa Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O faturamento dos gastos do turismo internacional foi recorde também.

“É uma indústria limpa, que trabalha com sustentabilidade e acessibilidade. E trabalhamos para que o turismo seja a atividade que mais gera empregos e distribua renda e riqueza para o país. É uma satisfação grande apresentar estes números no meio do nosso trabalho, estamos trabalhando e colhendo os resultados mas também estamos num momento de plantio, porque as atividades não vão parar", frisou Celso Sabino.

COP30: ‘lideranças globais vão conhecer a preservação da floresta com quem vive aqui’, diz ministro

Celso Sabino também afirmou que o ministério tem investido em iniciativas privadas para geração de empregos e renda, com apoio à rede hoteleira, parques temáticos, por exemplo, e no desenvolvimento do turismo de base e do ecoturismo sustentável, essas duas últimas atividades focam na conservação do meio ambiente e das comunidades locais. Ele também destacou a preparação de Belém para a COP 30 (30ª Conferência Mundial sobre Mudança do Clima).

"A atenção para a Amazônia precisa partir daqui e nós precisamos ser o exemplo. A conquista da realização da COP 30 vai beneficiar muito a cidade de Belém e o estado do Pará. A COP vai dar a oportunidade para os líderes globais entenderem realmente como funciona um sistema tropical, ouvirem as pessoas e conhecerem como se preserva uma floresta, olhando para as pessoas que convivem aqui”, disse o ministro.