Onde comer bem e barato no centro de Belém? Veja opções

Seja à beira do rio ou sob o ar-condicionado, comer bem e sem gastar muito continua sendo possível no centro comercial de Belém. Entre os tradicionais quiosques do Ver-o-Peso e os restaurantes populares do shopping João Alfredo, há fartura de comida regional, atendimento direto com os cozinheiros e preços que cabem no bolso de quem trabalha, visita ou apenas transita pela Campina, bairro movimentado da capital paraense.

Tradicionais quiosques do Ver-o-Peso começam a fornecer refeições por volta das 10h da manhã (Ivan Duarte / O Liberal)

No complexo do Ver-o-Peso, uma das opções mais procuradas é o peixe com açaí. O autônomo José Marinho, de 35 anos, vem do Marajó para vender açaí e nunca almoça outra coisa.

“Sempre que eu venho aqui é peixe com açaí. O pessoal do Marajó é habituado, almoço e janta tem que ter o açaí. Se não tiver, a gente fica com fome”, brinca.

Para ele, comer no ‘Veropa’ é mais em conta: “Tem açaí a R$ 25 e a R$ 40. Mas vale a pena. Eu faço almoço e janta”, diz.

José Marinho, 35 anos, autônomo (Ivan Duarte / O Liberal)

Quem alimenta essa clientela é gente como a vendedora Claudia Souza, que há mais de 20 anos mantém uma barraca no Ver-o-Peso com cardápio extenso e preço fixo. “Dourada, filhote, pescada, carne assada, bife assado, frango guisado, frango frito, charque frito, charque guisado, calabresa... Qualquer refeição é R$ 20”, lista, com orgulho. O peixe com açaí, prato mais caro, sai por R$ 30. Ela chega às 5h da manhã para comprar tudo fresquinho e começa a servir às 10h30.

“Você tá comendo dentro da cozinha, praticamente. Tudo é preparado na hora”, garante.

Claudia Souza, 49, vendedora de refeições em um quiosque do Ver-o-Peso (Ivan Duarte / O Liberal)

A poucos metros dali, o clima muda, mas o peixe ainda reina no cardápio. No segundo andar do shopping João Alfredo, os boxes de comida oferecem conforto e variedade, com ventiladores, vigilância e mesas espaçosas.

Para quem frequenta o shopping popular, ambiente climatizado é uma das vantagens na hora de comer, além do preço acessível (Ivan Duarte / O Liberal)

A agricultora Valéria Carneiro, de 45 anos, costuma almoçar no local com a família. “Acho que também a tranquilidade, o modo como as pessoas te recebem. Alimentação é uma das coisas mais delicadas que tu tem. Aqui a gente gasta R$ 50 para duas pessoas, é acessível”, afirma.

Valéria Carneiro, 45 anos, agricultora (Ivan Duarte / O Liberal)

A proprietária de um dos estabelecimentos, Karina Alves, destaca os diferenciais do restaurante que comanda ali: “Todos os dias tem lasanha, frango de forno ou empanado, churrasquinho na chapa, peixe, camarão, maniçoba. A porção custa R$ 25 a R$ 30, com acompanhamento à vontade e duas proteínas. O ambiente é climatizado, com fundo musical, tudo limpo e fiscalizado”. O açaí também tem vez: vai de R$ 15 (meia tigela) a R$ 30 (tigela cheia com acompanhamentos).

Karina Alves, 53 anos, proprietária de um restaurante no shopping João Alfredo (Ivan Duarte / O Liberal)

Além da comida, os dois polos — o Ver-o-Peso e o João Alfredo — se complementam no fluxo de clientes. “Para o pessoal que vem aqui, principalmente turistas, a gente também indica o Ver-o-Peso. Eles vão, gostam e voltam. Temos que nos dar as mãos para levantar esse público, todo mundo precisa”, diz Karina, reforçando a parceria entre os microempreendedores do centro.