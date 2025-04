Onde comer comida asiática em Belém? Confira 5 sugestões

Muito além das comidas típicas paraenses, Belém também oferece um leque de opções para os amantes de comida asiática da cidade e turistas que gostariam de saber onde comer. Tendo isso em vista, OLiberal.com apresenta uma lista com 5 opções de restaurante com comida oriental.

Mirakuru Street Food

O Mirakuru começou com uma bicicleta em que o dono vendia comida asiática na rua. Atualmente, é um restaurante que serve apenas um prato por dia das ruas de países do continente oriental como Japão, Coreia do Sul, China, Malásia, Tailândia, Índia e outros países. Toda semana os pratos são diferentes e embora não seja necessário, é recomendado fazer reserva do prato do dia no website ou no perfil de Instagram do estabelecimento.

(Reprodução/ Mirakuru Street Food)

Localização: Tv. Soares Carneiro, 770 - Umarizal.

Funcionamento: Terça-feira à Sábado, das 19h às 22h

Rua Belém

O restaurante Rua é conhecido por fundir as culinárias da Ásia e da Amazônia em uma mistura de sabores únicos e interessantes, além de oferecer uma cartela de drinks com a mesma pegada. O ambiente é decorado com elementos que também rementem às culturas asiáticas e nortistas. Não necessita de reservas.

(Reprodução/ Rua Belém)

Localização: Avenida Generalíssimo Deodoro, 468 - Térreo. Umarizal

Funcionamento: Quarta-feira à Sábado, das 19h à 00h

Sushi Boulevard

O Sushi Boulevard é um dos restaurantes mais conhecidos de Belém por promover o famoso rodízio e ter unidades na capital paraense, localizadas na Duque e Senador Lemos. Com cardápio variado de peças de sushi, yakisoba e barcas, além de bebidas e sobremesas. O rodízio ocorre todos os dias, encerra 15 minutos antes do estabelecimento fechar e não precisa de reserva prévia.

(Reprodução/ Sushi Boulevard)

Localização: Avenida Senador Lemos 356, Umarizal / Av. Duque de Caxias, 510, Fátima

Funcionamento:

Unidade Senador Lemos: 11h às 16h e 18h às 00h

Unidade Duque de Caxias: 18 às 00h



Kaijin Izakaya

O Kaijin é localizado dentro do Vila Conteiner, no bairro de Nazaré. Oferece uma culinária japonesa mais moderna e urbana, com lámens, guiozas, katsu karês e diversos outros pratos asiáticos no cardápio. Toda semana tem promoção de algum item do menu e reservas não são necessárias.

(Reprodução/ Kaijin Izakaya)

Localização: Av. Governador Magalhães Barata, 66, Vila Conteiner. Nazaré

Funcionamento: Todos os dias, de 18h às 23h15m

Midori

O Miodori é um dos restaurantes tradicionais de Belém e conhecido pelas barcas de sushi e peças de niguiri, além do famoso e tradicional jantar estilo japonês. Também oferece cardápio de comidas para quem não gosta de culinária asiática.

(Reprodução/ Midori)

Localização: Tv Benjamin Constant, 802, Reduto

Funcionamento:

Terças à quintas: 19h às 23h

Sextas e sábados: 12h:30m às 23h

Domingos: 12h30m às 15h

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)