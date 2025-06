Renda extra com festas juninas é expectativa de 76% dos nortistas, diz Serasa

As celebrações de São João e São Pedro, tradicionais no calendário cultural brasileiro, também representam um importante motor econômico para a região Norte. De acordo com pesquisa inédita realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, 76% dos nortistas projetam obter renda extra durante o período junino. Além disso, 67% dos entrevistados da região avaliam que as festas impactam positivamente o comércio e os serviços locais.

O levantamento, que ouviu 2.306 pessoas em todas as regiões do país, revelou ainda que, entre os nortistas, 51% pretendem usar o dinheiro obtido com atividades sazonais para pagar dívidas.

A pesquisa também destacou os setores mais beneficiados pelas festas: a alimentação, mencionada por 66%, incluindo bares, restaurantes e barracas de comidas típicas; o comércio local, citado por 59%; e o entretenimento, como shows e eventos culturais, apontado por 46%.

Impacto econômico das festas

O impacto das festas juninas, segundo os dados, vai além da movimentação imediata. Para 67% dos entrevistados em âmbito nacional, há um aumento efetivo nas vendas do comércio local durante o mês de junho.

No Norte, esse índice é ainda mais expressivo: 73% percebem um crescimento real no consumo. Entre os principais efeitos observados estão a valorização de produtos artesanais (42%), a geração de empregos temporários (39%) e o estímulo ao turismo (39%).

O levantamento também indicou que, embora as festas sejam tradicionalmente mais fortes nas regiões Norte e Nordeste, 65% dos brasileiros afirmam participar ativamente dos festejos juninos.

A maioria celebra na própria cidade (51%), enquanto 14% costumam viajar para aproveitar as comemorações em outros municípios ou estados. Nesses casos, a média de gastos com deslocamento, alimentação, passagens e hospedagem é inferior a R$ 300.

As festas juninas, portanto, seguem como importantes impulsionadoras da cultura e da economia, gerando oportunidades de negócios e fortalecendo o potencial turístico das cidades brasileiras.

