Comidas de festa junina para comer sem sair da dieta: veja opções e dicas para aproveitar sem culpa

Junho chegou e, com ele, uma das épocas mais saborosas do calendário brasileiro: a Festa Junina. Pamonha, canjica, pé de moleque, bolo de milho... as tentações são muitas. Mas quem está de olho na balança ou buscando manter uma alimentação equilibrada não precisa fugir da comemoração. Com algumas escolhas conscientes, é possível saborear os pratos típicos sem comprometer a dieta.

Embora deliciosos, muitos alimentos servidos nas festas juninas podem ser bastante calóricos, principalmente quando preparados com excesso de açúcar, gordura ou ingredientes industrializados. Para manter o equilíbrio, a dica é simples: dê preferência aos alimentos naturais e fique atento ao modo de preparo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma alimentação saudável deve considerar os hábitos culturais e os ingredientes locais, como o milho, o coco, a mandioca, a castanha e o amendoim, todos comuns nessa época e ricos em nutrientes.

O que comer sem culpa?

Uma das melhores escolhas é o clássico milho cozido. Rico em fibras e com poucas calorias, ele proporciona saciedade e pode ser consumido com tranquilidade. Também valem destaque os caldos, como o verde ou o de abóbora, que são nutritivos.

Para quem prefere opções com mais proteína, os espetinhos, de frango, carne ou coração, são ótimas alternativas. Quando grelhados e sem molhos gordurosos, são uma opção leve e saborosa.

Na hora de se deliciar com as sobremesas, o ideal é optar por versões mais leves. A canjica, por exemplo, pode ser preparada com leite desnatado e adoçantes naturais. Já o bolo de milho pode ganhar uma versão mais saudável com farinha integral e sem coberturas açucaradas.

Dicas para aproveitar sem sair da linha

Evite chegar à festa com fome: uma refeição leve antes do arraiá ajuda a controlar os impulsos;

Coma com atenção: mastigar devagar e saborear os alimentos ajuda a perceber a saciedade e evitar exageros;

Prefira preparações caseiras: pratos feitos com ingredientes naturais são sempre melhores que os ultraprocessados;

Não se culpe: saborear uma guloseima com moderação também faz parte de uma alimentação saudável.

Porções pequenas e sem exageros já fazem toda a diferença. Com pequenas adaptações e escolhas mais conscientes, é totalmente possível aproveitar as delícias juninas sem abrir mão da saúde.