Comida junina para os pets: descubra como integrar seu animalzinho nas festas de São João

Os pets também podem aproveitar as comidas típicas das festas juninas. A confeiteira pet Layne Soares, de Belém, passou a oferecer um cardápio junino super variado para cães e gatos, com receitas preparadas especialmente com itens em que eles possam comer.

Marmita junina para PET Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal Foto: Wagner Santana | O Liberal

Layne explica que começou a fazer comidas temáticas para os seus próprios pets, há cerca de 6 anos. Atualmente ela é tutora de 6 cães. Desde então, passou a receber pedidos de outros tutores, fazendo com que passasse a comercializar seus produtos.

VEJA MAIS:

“Meus animais não comem nada industrializado, então eu comecei a fazer os petiscos e começou a ter uma demanda. Eu comecei a fazer e outros tutores foram pedindo e a demanda foi aumentando. Comecei com os biscoitos, depois que eu fui fazer outro tipo de petisco, tipo o salgado, o docinho pet, que eu faço em formato de patinha, os bolos”, conta.

Na produção, Layne busca usar ingredientes que são recomendados para o paladar e organismo dos animais, evitando aqueles que podem ser prejudiciais para os pets, como o açúcar. “Então, a gente tem que procurar uma forma de fazer a receita com ingredientes que eles possam comer. Alguns deles são o leite de coco natural e o coco ralado, o fubá. Tem o arroz doce, no qual usamos o arroz integral, que é um arroz que eles podem comer e a abóbora, no doce feito dela”, destaca.

Diversão para os pets e tutores

A confeitaria relata que os petiscos temáticos servem como forma de diversão tanto para os pets quanto para os tutores, de forma lúdica. Além da ludicidade, os alimentos têm o seu valor nutricional

“É bonitinho, é apresentável, mas a nossa intenção realmente é a questão nutricional. Na verdade, eles são petisco, né? Então, ele não vai substituir a alimentação do pet, seja ração ou alimentação natural, mas que ele coma um petisco saudável. Nada industrializado, tudo é feito com ingredientes 100% natural”, esclarece.

Cuidados redobrados com a alimentação dos pets

A médica veterinária Tainá Barbosa, de Belém, explica que as comidas típicas juninas tradicionais, como o milho cozido, bolos e paçoca, apesar de ser muito saborosas, não devem ser dadas para os pets, sendo o ideal dar a comidinha deles antes de sair ou levar a comida num pote para ele comer quando sentir fome.

“Essas comidas típicas, apesar de serem bastante deliciosas para a gente, acabam sendo perigosas para os animais porque elas podem provocar problemas digestivos, intoxicações. O certo é evitar qualquer tipo de comida junina que nós comemos, porque eles são muito doces e contém muita gordura também, muita gordura, muito açúcar, que eles podem acabar causando no animal diabetes, obesidade, problemas intestinais também”, diz a veterinária.

Por outro lado, Tainá conta que é possível fazer comidas temáticas juninas com os alimentos que os pets já comem ou são recomendados, por meio de festas juninas voltadas para os animais, rico em alimento exclusivo para eles, não correndo riscos deles consumirem a comida típica dos seus tutores.

“Para fazer uma alimentação adequada para os pets, nesse tema junino, principalmente fazer coisas relacionadas ao que os animais já comem, por exemplo, inventar um bolo que sempre fazem com ração em petiscos, com o tema de festa junino, organizar, fazer uma festinha em casa, ou naqueles locais também que tem pets friendly. Já existem locais que fazem essas comidinhas voltadas para os pets, sendo uma alternativa para quem não sabe fazer comidinhas temáticas juninas para os seus pets”, conclui.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)