Comidas juninas sem glúten, leite e açúcar garantem dieta especial em Belém

A época junina é conhecida pelas comidas típicas do mês de junho, como mingau de milho, bolo de milho, bolo de macaxeira, arroz-doce, bolo podre, entre outros. Apesar de serem quase que irresistíveis, essas comidas acabam sendo evitadas por algumas pessoas, seja por estarem em alguma dieta específica, por intolerância ou sensibilidade alimentar. A nutricionista Jamile Barros, de Belém, explica que é possível saborear essas comidas tomando todos os cuidados para não quebrar a dieta ou ter consequências na saúde.

“As comidas juninas alternativas, alimentos feitos sem glúten, lactose, trigo, entre outros, irão trazer benefícios às pessoas que possuem restrições alimentares. Num contexto geral a carga calórica é muito parecida, porém, por não conterem glúten, lactose e sem ingredientes de origem animal, se tornam acessíveis a uma quantidade maior de pessoas”, relata Jamile.

Ela esclarece que o maior benefício é deixar felizes as pessoas que possuem restrições alimentares. “É muito importante incluí-los nesses momentos festivos para manter a socialização e qualidade de vida”, disse.

Opção pelas comidas alternativas

A nutricionista aponta que casos em que a pessoa opte por aderir a comidas alternativas, é preciso fazer essa introdução de forma gradual, para não causar impactos na qualidade de vida. Porém, se a necessidade partir de uma condição clínica, deve-se alterar a alimentação o mais rápido possível.

“No caso de alimentos sem glúten e lactose a necessidade parte de um diagnóstico clínico, onde é necessário excluir esses alimentos para recuperar ou manter a saúde. Por isso, é imprescindível que o indivíduo siga as orientações do nutricionista ou médico. No caso de indivíduos que optam por uma alimentação vegetariana, normalmente parte de uma vontade pessoal, que pode incluir necessidades de saúde, ou ética e conscientização sobre os animais e o planeta”, afirma.

Jamile alerta que nos casos de restrições alimentares podem surgir sintomas como diarreia, dor abdominal, flatulência, dor de cabeça, coceiras, vermelhidão na pele, até sintomas mais graves que podem levar à necessidade de hospitalização. Sendo assim, é sempre recomendável estar atento à ingestão dos alimentos típicos da Quadra Junina, sempre procurando as soluções alternativas, para poder aproveitar ao máximo esse período festivo.

Gastronomia inclusiva

O chef Igor Nunes, proprietário do restaurante especializado em comidas saudáveis no centro de Belém, explica que passou a oferecer ao seu público opções de comidas juninas alternativas por aproximadamente dois anos. “A gente faz bem equilibrado e nós tentamos oferecer tanto essa parte da comida inclusiva, para quem tem restrição alimentar, quanto da parte mais tradicional, assim a gente consegue reunir todo mundo num local só”, explica.

Igor destaca que, no período de junho, a procura por essas opções não-tradicionais sempre aumenta. Dentre os itens mais procurados estão: mingau de milho e bolo de macaxeira. As alternativas reúnem aqueles que não deixam um bom mingau tradicional, como as pessoas com alguma restrição alimentar ou dieta especial e também optem por opções veganas ou sem leite.

“O mingau de milho e o arroz-doce são alimentos que podem ter opções alternativas com maior facilidade, pois tem muita gente com alguma restrição e tolerância alimentar. Tem vezes que perguntam se não teria como mudar essas comidas para uma opção vegana ou sem leite, e nós temos, pois como eu disse, nossa ideia é reunir todo mundo para que todos fiquem satisfeitos com sua comida típica de época junina”, finaliza o chef.

Confira a receita

Veja a receita de arroz doce adaptada do chef Igor Nunes (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ingredientes:

1 1/2 xicara de arroz

5 xicaras agua

1/2 xicara leite coco

1/2 xicara leite condensado sem lactose

1/2 xicara açucar (opcional)

Canela em pó à gosto

Preparo:

-Cozinhar arroz na agua até ficar macio e secar

-Adicionar leite de coco e leite codensado e misturar até homogeneizar

-Refrigerar até esfriar

-Servir finalizando com canela em pó à gosto

