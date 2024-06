Comércio de Castanhal espera boas vendas no mês de junho

O mês de junho começou com grandes expectativas de vendas para os comerciantes de Castanhal. O Dia dos Namorados e as festas juninas aquecem as vendas no varejo, no município polo da região nordeste do estado.

Segundo os empreendedores, nos quatro primeiros meses do ano as vendas no comércio tendem a diminuir bastante e só tomam impulso no mês de maio com a primeira grande data comemorativa, o Dia das Mães, e segue em crescimento com a procura de presentes para o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, e pelas roupas e acessórios usados nas festas da quadra junina.

Para o empresário Ery Santos, as vendas para o Dia dos Namorados estão mais voltadas para o look da noite do que para os presentes. (Patrícia Baía / O Liberal)

“Dezembro é aquela loucura de pessoas gastando e comprando presentes, roupas, sapatos e tudo mais para passar o ano. Janeiro, fevereiro e março ainda estão pagando as dívidas de cartão por causa das parcelas do que compraram no final do ano. Então o comércio toma esse impulso em maio e em junho melhora ainda mais”, explicou Ery Santos, dono de uma loja de roupas masculinas e femininas no centro de Castanhal.

O empresário afirma que as vendas para o Dia dos Namorados estão mais voltadas para o look da noite do que para os presentes. “O que eu percebo é que as pessoas estão procurando as roupas para a produção do dia, ou seja, para usar um look novo para sair e comemorar com seu amor e não para presentear. Pensando nisso estamos com um estoque bem preparado porque a procura pelas roupas para as festas juninas também está grande”, observou.

Presentes tecnológicos também estão em alta

Os aparelhos celulares e os relógios inteligentes, conhecidos como smartwatches, estão no topo da lista dos presentes mais desejados dos namorados. (Patrícia Baía / O Liberal)

O empresário Rayphanuel Gomes, que há dois anos optou por ter uma loja física de celular no centro de Castanhal, conta que nos meses de junho e julho as vendas disparam. Ele aposta nas estratégias de marketing para atrair ainda mais os clientes.

“As vendas oscilam no começo do ano e em maio as vendas crescem bastante e desde do final do mês passado já começamos nos preparar para as vendas do Dia dos Namorados. Pensamos em todas as estratégias de marketing para atrair os apaixonados com preços diferenciados e brindes na compra do aparelho ou troca. O presente vai acompanhado de copo térmico e fones de ouvido”, disse o empresário.

Os aparelhos celulares e os relógios inteligentes, conhecidos como smartwatches, que têm a função de atender ligações, receber mensagens ou controlar a música sem precisar estar com o celular, estão no topo da lista dos presentes mais desejados dos namorados.

Ana Carla Lima, estudante de veterinária, disse que está pesquisando os valores de smartwatch. Dependendo do valor pode ser que seja o presente do namorado e vice-versa. “Desde o Natal estamos querendo esses relógios. Primeiro trocamos os nossos iPhones e agora decidimos que é o momento de comprar os relógios. Mas os valores ainda estão em torno de 4 mil reais e por isso estamos pesquisando nas lojas físicas e online e aguardando a melhor promoção”, contou a estudante.

A modelo Preta Geo Oliveira também está de olho em um relógio inteligente para presentear no namorado. “Tenho pesquisado nas lojas um presente muito especial para o meu amor. Eu, como já tinha algo em mente, foi mais fácil em achar. Aquele relógio smart que é o queridinho do momento, que mostra a quantidade de quilômetros percorridos e muito mais. Ele pode receber notificações que cairiam no próprio celular. Ele já tinha me dito que queria um desse, e é claro que ele merece ganhar um”, informou a modelo.

Romantismo que nunca sai de moda

Mas há quem ainda prefira presentear com as tradicionais cestas de café da manhã ou de petiscos com bebidas. A empreendedora Antônia Briane, que há mais de quatro anos trabalha com brindes, cestas e artigos personalizados, conta que para o Dia dos Namorados deste ano as encomendas começam com bastante antecipação.

“Ano passado vendemos 45 cestas personalizadas, bem a baixo do esperado, mas para este ano a nossa previsão é de vendermos cerca de 100. Os pedidos estão a todo o vapor e alguns foram fechados com bastante antecipação. As cestas nunca saem de moda e nelas vem petiscos, bebidas, fotos Polaroides, duas canecas e duas camisetas personalizadas. As mais simples custam 50 reais e as mais caras até 200”, explicou a empreendedora Antônia Briane.