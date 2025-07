Mudança de rotina nas férias pode causar alta em despesas

O mês das férias escolares pode ser experienciado de diversas formas, enquanto uns passam em casa, outros viajam, mas seja qual for a escolha, as despesas financeiras podem sofrer com aumento no setores da alimentação, da conta de luz e também na busca por momentos de lazer.

A advogada Karina Ramos, 41, confirma que os principais gastos no período são com passeios para divertir a filha Ana, de 7 anos, além de aumento nas despesas de energia e alimentação. Segundo as pesquisas realizadas pelo DIEESE/PA o veraneio deste ano iniciou com aumentos generalizados para bebidas e frutas, itens que tendem a ser bastante requisitados em época de calor excessivo. Na grande Belém a água de coco pode chegar a mais de R$10,00 em praças e esquinas.

Para Karina, as viagens costumam sair mais em conta já que possuem um planejamento, “Quando viajamos, geralmente programamos os gastos, no entanto, quando não viajamos, não planejamos e em alguns casos costumamos gastar até mais com lanches, parque, cinema e shopping”, para a advogada o aumento nos preços na cidade não costumam mudar muito, mas na busca por alternativas de lazer como balneários e parques o aumento é visível principalmente na alimentação, “no centro da cidade não percebo nenhum gasto maior, já nos balneários próximos é possível observar a subida de preços da alimentação”.

Para o doutor em economia Sérgio Melo, o planejamento de um orçamento especial para esse período é a dica mais importante, “planejar e botar na ponta do lápis os possíveis gastos, principalmente com alimentação, hospedagem e deslocamento, que costumam ter preços mais expressivos”. Já se a escolha for por bares e restaurantes, é preciso se atentar a um preço ainda mais elevado. A dica do economista é optar por alternativas com melhor custo-benefício, como limitar o consumo de alimentos fora de casa, além de procurar descontos e cashbacks em aplicativos ou cartão.Quem optou por encarar as estradas pagou mais caro nas tarifas de ônibus municipais e também de cooperativas. Para Mosqueiro, as tarifas de ônibus gerenciadas pela prefeitura de Belém tiveram aumento de 15%.

Clarina Cavalcante, é enfermeira, consultora em amamentação e mãe de duas crianças de 8 e 4 anos, e considera que o período de férias escolares é “um pouco complicado quando não é possível conciliar as férias do trabalho”, como agora. A família, composta por 4 integrantes, prefere optar por não viajar no período de veraneio por conta dos altos custos, mas ainda assim percebe um aumento nas contas, principalmente na tarifa de energia.

Férias fracionadas por conta da COP30

Excepcionalmente este ano em função da COP30, o Governo do Estado determinou férias fracionadas na região metropolitana de Belém, duas semanas em julho (30 de junho a 13 de julho), e duas semanas durante a COP (entre os dias 5 a 21 de novembro). Em relação aos impactos do menor tempo de recesso no mês de julho, Sérgio Melo acredita que a demanda pelos serviços pode ser menor em relação aos anos anteriores.

Enquanto para alguns a decisão foi um acerto, como para Karina no qual o trânsito é uma dos principais motivos para o fracionamento, a decisão foi positiva, ”para que o período de aulas não coincida com o período do evento, congestionado nos horários de entrada e saída das crianças […] acredito que foi uma boa estratégia fracionar as férias”.

Entretanto, as férias divididas podem ser um problema na rotina. Para Clarina, mesmo sendo necessária, a decisão não foi muito positiva, por sorte, o marido irá trabalhar em regime de Home Office, “como sou servidora pública e profissional da saúde, não poderei fazer home office no período da COP. Estarei trabalhando, devido ao decreto do governo, então as férias fracionadas por este motivo não facilitaram muito, já que estarei trabalhando e as crianças em casa. Precisaremos nos revezar por aqui”.

Enquanto o primeiro período das férias escolares chega ao fim, o Pará segue até o fim do mês com atividades de lazer gratuitas.

